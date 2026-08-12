El libro de pases en la Liga 1 2026 cerró oficialmente el martes 11 de agosto y en las últimas horas muchos equipos aceleraron las gestiones para poder concretar sus últimas incorporaciones antes de que venza el plazo. En ese sentido, Juan Pablo II dio una de las mayores sorpresas al cerrar acuerdo por un exdelantero de Alianza Lima: Estamos hablando de Juan Pablo Goicochea, campeón con el cuadro íntimo en la temporada 2022.

Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, jugará en Juan Pablo II

Según información del periodista José Varela, el cuadro de Chongoyape logró concretar la operación justo antes del cierre de pase para traer a Goicochea, quien llega cedido a préstamo procedente del Defensor Sporting de Uruguay hasta fines de diciembre con opción de compra.

El delantero peruano Juan Pablo Goicochea, de 21 años, jugará en el club Juan Pablo II. Llega a préstamo al cuadro norteño hasta fin de año procedente de Defensor Sporting. Lo informamos en 'Modo Fútbol', publicó el comunicador en su cuenta oficial de X. Se espera que en las próximas horas el club haga oficial la llegada de Goicochea.

Juan Pablo Goicochea jugará en Juan Pablo II.

De esta forma, el delantero Juan Pablo Goicochea regresa al torneo local para defender los colores del conjunto Auriblanco, tras su paso por el extranjero. Cabe precisar el atacante peruano tiene contrato por todo el 2027 con Platense de Argentina, club dueño de su carta pase.

Juan Pablo Goicochea y su paso por Alianza Lima

Pese a que fue considerado una de las más grandes promesas del club por sus grandes actuaciones en divisiones menores, el paso de Juan Pablo Goicochea en el primer equipo de Alianza Lima fue muy discreto. El delantero fue promovido en 2022 e hizo su debut ese mismo año ante Binacional. Sin embargo, al no poder consolidarse por la falta de oportunidades, el club decidió no renovarle contrato y en diciembre de 2023 se confirmó su salida. En total, Goicochea disputó 4 partidos oficiales con camiseta blanquiazul y no marcó goles.

¿Cuándo debuta Juan Pablo Goicochea con Juan Pablo II?

De no haber ningún inconveniente documentario y si el comando técnico lo considera apto físicamente, Goicochea podría debutar con Juan Pablo II este viernes 14 de agosto, cuando los auriblancos visiten a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 5 del Torneo Clausura.