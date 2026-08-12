Resultados Sinuano Día HOY, miércoles 12 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería

Conoce los resultados de Sinuano de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, y revisa los números de los sorteos Día y Noche. Por el momento, las cifras ganadoras están pendientes de confirmación oficial. Aquí podrás consultar el resultado de Sinuano y todos los detalles de la jornada.

Resultado Sinuano Día y Noche hoy, 12 de agosto de 2026, en vivo: Qué jugó en el último sorteo 10:31 Bienvenidos HOY, miércoles 12 de agosto de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores EN VIVO, conoce los horarios de cada sorteo y verifica si tu apuesta fue premiada. ¡Mucha suerte!

¿Qué jugó Sinuano Día HOY, miércoles 12 de agosto?

El resultado de Sinuano Día de este miércoles 12 de agosto todavía está pendiente. Una vez que finalice el sorteo, se conocerá el resultado y se podrán verificar los números seleccionados.

Sinuano Día: pendiente .

. Sinuano Noche: pendiente .

¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano cuenta con dos jornadas durante el día. Sinuano Día se realiza a las 2.30 p. m., mientras que Sinuano Noche se juega a las 10.30 p. m., de lunes a sábado.

se realiza a las 2.30 p. m., mientras que se juega a las 10.30 p. m., de lunes a sábado. Los domingos y días festivos, el horario del sorteo nocturno cambia y se realiza a las 8.30 p. m., según la hora local de Colombia.

¿Dónde comprar los boletos de la lotería Sinuano?

Los boletos para participar en la lotería Sinuano Noche y en sus demás sorteos pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, la Red de Loterías del Sinú y la Red de Servicios de Córdoba. Asimismo, existe la posibilidad de realizar la compra por internet a través del sitio oficial de Record y de otras plataformas digitales autorizadas para ofrecer este servicio.

Si estás buscando los resultados de Sinuano hoy, recuerda revisar siempre los canales oficiales para confirmar los resultados, horarios y condiciones vigentes de cada sorteo.