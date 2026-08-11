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Resultados del Sinuano Día de HOY, martes 11 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería
Conoce los números ganadores del Sinuano Día y Noche de este martes 11 de agosto de 2026, además de los horarios, resultados y cómo jugar.
MOMENTOS DESTACADOS
Resultado Sinuano Noche del 10 de agosto de 2026
Estos son los números ganadores del Sinuano Noche de este lunes 10 de agosto de 2026: 5-7-1-1 | La Quinta: 1.
Los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche generan gran interés entre los apostadores en Colombia. Este martes 11 de agosto, podrán conocer en vivo los números ganadores de ambos sorteos. Además, podrán comprobar si la combinación de su apuesta coincide con la seleccionada en el sorteo.
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del lunes 10 de agosto de 2026 EN VIVO: revisa los números ganadores de los últimos sorteos
Resultado Sinuano Día y Noche hoy, 11 de agosto de 2026, en vivo: Qué jugó en el último sorteo
¿Cómo funciona el plan de premios del Sinuano?
El premio depende de las cifras acertadas y del valor de la apuesta:
- 4 cifras en orden: 4.500 veces el valor apostado.
- 3 cifras en orden: 400 veces el valor apostado.
- 2 cifras en orden: 50 veces el valor apostado.
- 1 cifra en orden: 5 veces el valor apostado.
El monto que recibe cada ganador depende del valor de su apuesta.
Resultado Sinuano Noche del 10 de agosto de 2026
Estos son los números ganadores del Sinuano Noche de este lunes 10 de agosto de 2026: 5-7-1-1 | La Quinta: 1.
Bienvenidos
Este martes 11 de agosto de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Revisa aquí los números ganadores y resultados en vivo, consulta los horarios y descubre si tu apuesta fue premiada. ¡Muchos éxitos!
¿Qué jugó el Sinuano hoy, 11 de agosto?
Los números ganadores del Sinuano de hoy, martes 11 de agosto de 2026, se conocerán tras realizarse los sorteos programados. Los resultados oficiales permitirán a los jugadores verificar sus apuestas.
- Sinuano Día: PENDIENTE
- Sinuano Noche: PENDIENTE
¿A qué hora juegan el Sinuano Día y Noche?
- El Sinuano Día se sortea de lunes a sábado a las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p. m. esos mismos días.
- En domingos y días festivos, el horario del Sinuano Noche cambia y el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.
¿Cómo se juega el Sinuano?
- Para jugar al Sinuano, el participante debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Para obtener el premio correspondiente, la combinación elegida debe coincidir con los números extraídos en el sorteo.
- Además, el juego cuenta con una quinta balota destinada a promociones especiales. Esta permite a los participantes acceder a beneficios o recompensas adicionales, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada promoción.
- Los jugadores deben conservar su comprobante y verificar los resultados oficiales después de cada sorteo para comprobar si su número fue seleccionado.