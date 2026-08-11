Resultados del Sinuano Día de HOY, martes 11 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería

¿Cómo funciona el plan de premios del Sinuano?

El premio depende de las cifras acertadas y del valor de la apuesta:

- 4 cifras en orden: 4.500 veces el valor apostado.

- 3 cifras en orden: 400 veces el valor apostado.

- 2 cifras en orden: 50 veces el valor apostado.

- 1 cifra en orden: 5 veces el valor apostado.

El monto que recibe cada ganador depende del valor de su apuesta.