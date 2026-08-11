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Futbolista anhelado por Alianza Lima y del gusto de Gareca acaba de ser anunciado en club de Liga 2

Alianza Lima estuvo cerca de incorporarlo al primer equipo, fue llamado a la selección peruana de Ricardo Gareca y ahora sorprende en club de Liga 2.

Diego Medina
Jugador estuvo cerca de Alianza Lima y fue convocado por Gareca. Ahora jugará la Liga 2.
Jugador estuvo cerca de Alianza Lima y fue convocado por Gareca. Ahora jugará la Liga 2. | Foto: Composición LÍBERO.
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Es evidente que el fútbol peruano tiene un sinfín de jugadores que han logrado trascender para la mirada de los especialistas e hinchada. Uno de los más recordados es Sandro Rengifo, jugador que despertó el interés de un grande como Alianza Lima y cuyo buen nivel en la Liga 1 bastó para que Ricardo Gareca lo considerara en la selección peruana para uno de los microciclos en el año 2020.

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Sandro Rengifo, jugador interesado en Alianza Lima y convocado por Ricardo Gareca

Su gran nivel en la Academia Cantolao bastó para que el 'Tigre' lo evalúe detenidamente y le dé una chance en una de las convocatorias de la selección peruana. Paralelo a ello, estuvo muy cerca de llegar a Alianza Lima para la temporada 2022, pero el cuadro blanquiazul ya tenía muchos jugadores en ofensiva.

Selección peruana

Sandro Rengifo fue convocado a un microciclo de la selección peruana al mando de Ricardo Gareca.

Con el pasar de los años, Rengifo ha ido decayendo en cuanto a su fútbol, a tal punto de quedarse sin equipo en varias temporadas. Sin embargo, ahora para mediados del 2026 ha dado la sorpresa en el mercado de pases al llegar a un acuerdo con Alianza Universidad de Huánuco para luchar el ascenso a Primera División.

Si bien comenzó poco a poco a recobrar minutos en el fútbol peruano, se ha mantenido en la órbita de los clubes de Segunda División. Ahora espera que con el elenco blaugrana logre conseguir el nivel que desea y que esto sirva de impulso para que dicha institución cumpla su cometido que es retornar a la máxima categoría del balompié nacional.

"¡Bienvenido Sandro Rengifo! Extremo que destaca por su velocidad, agilidad, técnica y capacidad en el regate. ¡Éxitos en este nuevo desafío!", manifestó Alianza Universidad en redes sociales para presentar a su fichaje de 30 años.

Sandro Rengifo

Sandro Rengifo fue presentado como nuevo jugador de Alianza Universidad.

¿En qué clubes jugó Sandro Rengifo?

  • Sport Áncash
  • Alfonso Ugarte
  • AD Cantolao
  • Cusco FC
  • Ecosem Pasco
  • Tiro 28
  • Unión Comercio
  • Alianza Universidad
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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