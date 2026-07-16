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Ricardo Gareca rompió en llanto tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026
Ricardo Gareca rompió en llanto después de que la selección argentina lograra una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 tras imponerse a Inglaterra.
La agónica clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de remontar el marcador frente a Inglaterra en los minutos finales, dejó imágenes de emoción dentro y fuera de la cancha. Uno de los que no pudo ocultar sus sentimientos fue Ricardo Gareca, quien confesó que terminó entre lágrimas tras presenciar la heroica actuación de la 'Albiceleste'.
Ricardo Gareca lloró tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026
El exseleccionador de Perú, que está en Lima por compromisos laborales relacionados con el podcast La Sustancia, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras el encuentro. El Tigre destacó el carácter del equipo dirigido por Lionel Scaloni y afirmó que la clasificación sirvió para responder a las críticas recibidas por Argentina durante el torneo.
"Estoy emocionado por estos muchachos. No se puede creer. Esto destierra un poco todo lo que han sufrido por las críticas de que a Argentina se le favorecía. El corazón de estos muchachos es increíble", manifestó.
Video: La Sustancia
Gareca también elogió el trabajo del comando técnico encabezado por Lionel Scaloni, resaltando la lectura del partido y las decisiones tomadas desde el banco de suplentes. Asimismo, dedicó palabras de admiración para Lionel Messi, a quien volvió a colocar en lo más alto de la historia del fútbol.
“El comando técnico tiene mucho que ver en este triunfo. Y con un capitán como Messi, cada vez se acrecienta más el hecho de que es el mejor jugador en la historia del fútbol mundial", afirmó.
Posteriormente, durante el programa La Sustancia, el entrenador argentino explicó por qué vivió el encuentro con tanta intensidad. Gareca recordó que Inglaterra dominaba el marcador hasta los minutos finales y reconoció que la épica remontada terminó por conmoverlo.
"Estás solo en una habitación y todo lo que se vivió fue muy emocionante. Inglaterra nos estaba ganando hasta casi el final y estos muchachos lo dieron vuelta. Fue algo muy fuerte en todo aspecto", comentó.
Argentina con Messi desea salir bicampeón en el Mundial 2026
La selección argentina intentará culminar su sobresaliente recorrido cuando juegue la final del Mundial 2026, con la aspiración de sumar un nuevo título y lograr el bicampeonato bajo la conducción de Lionel Messi y Lionel Scaloni.
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