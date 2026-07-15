Argentina vs España: fecha, día, hora y canal confirmado para ver la final del Mundial 2026

Camino definido para el título. Argentina vs España se enfrentarán en un partido que promete paralizar a todo el planeta por la gran final del Mundial 2026. La Albiceleste ha realizado un torneo espectacular con varias remontadas, mientras que la Roja ha mostrado solidez y se ilusiona con su segunda estrella. Conoce todos los detalles del partido.

¿Cuándo juegan Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

De acuerdo con la programación de la FIFA, la gran final entre Argentina vs España se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey de Estados Unidos. Este recinto es más conocido como el MetLife Stadium.

España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Argentina vs España por Mundial 2026?

Estos son los horarios en los diversos países del mundo para el inicio de la final del Mundial 2026. Argentina y España se disputarán una nueva estrella.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO la final de Argentina vs España por Mundial 2026?

La transmisión de la final del Mundial 2026 entre Argentina vs España estará disponible por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de América TV (canal 4) para todo el territorio peruano. Del mismo modo, DirecTV Sports pasa el partido para el resto de Sudamérica.

Si prefieres verlo vía ONLINE la transmisión podrá sintonizarse por streaming mediante América TVGO, DGO y Paramount Plus.

Argentina vs España por final del Mundial 2026: canales de transmisión

Estos son los canales de transmisión para la final del Mundial entre Argentina vs España en los distintos países del mundo: