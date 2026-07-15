¡Locura! Gol de Gordon para el 1-0 de Inglaterra a Argentina por la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra se adelante en la semifinal del Mundial 2026. Anthony Gordon fue el encargado de desatar la locura en el Mercedes-Benz Stadium y poner el partido 1-0 arriba ante Argentina. El atacante aprovechó un centro certero y solo tuvo que empujar el balón al fondo del arco.

Anthony Gordon anotó el 1-0 de Inglaterra ante Argentina por Mundial 2026

Sobre los 55 minutos del partido, el balón llegó por la banda derecha a los pies de Morgan Rogers. El extremo se proyectó por el lateral y leyó perfectamente la jugada para enviar un centro preciso al corazón del área. Fue allí cuando Anthony Gordon apareció en velocidad y solo tuvo que conectar la pelota para anotar el primero del partido.

Anthony Gordon adelantó a Inglaterra ante Argentina por la semifinal del Mundial 2026

La cercanía del tiro dejó sin margen de respuesta al ‘Dibu’ Martínez, quien solo pudo recoger el balón adentro de su portería. Mientras que en los ‘Three Lions’ se apoderó la algarabía y todo el equipo fue a celebrar la anotación del reciente fichaje del Barcelona.

Esta anotación fue la primera de Anthony Gordon en el campeonato y le permite a la selección de Inglaterra ilusionarse con alcanzar la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentaría ante España.