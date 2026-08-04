¿Se retira del fútbol? Neymar y su dura confesión sobre su futuro: "No sé qué voy a hacer"

El futuro de Neymar vuelve a sumar un capítulo cargado de dudas e incertidumbre tras sus más recientes declaraciones sobre el cierre de su carrera. Luego de oficializar su renuncia definitiva a la selección brasileña tras el Mundial de 2026, el astro paulista de 34 años rompió el silencio sobre lo que sucederá con su trayectoria en los clubes una vez que concluya su actual vínculo con el Santos en diciembre de este año.

De forma sincera, el 10 reconoció que no tiene ninguna certeza sobre sus próximos pasos: "Tengo un contrato con el Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta del Santos de la mejor manera posible". Asimismo, dejó la puerta abierta a cualquier desenlace al término de la temporada: "Después voy a pensar, cuando termine el contrato, si continúo en el Santos, si me voy, si dejo de jugar o si sigo. Realmente no sé qué voy a hacer".

Estas palabras profundizan la postura que el atacante ya había esbozado a inicios de temporada cuando deslizó la posibilidad de no prolongar más su carrera tras arrastrar complejas lesiones en los últimos años. En aquella oportunidad, durante una entrevista concedida a CazéTV, el exfutbolista del Barcelona y del PSG ya anticipaba su filosofía de ir día a día: "No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco".

Neymar Júnior está planeando retirarse del fútbol a fin de año.

A pesar de los constantes rumores mediáticos, el astro ha buscado restarle dramatismo a su desenlace deportivo asegurando sentirse pleno en el aspecto físico dentro del terreno de juego: "Me siento bien físicamente, cada vez mejor dentro del campo. Eso es lo que importa. Quiero seguir mejorando siempre, aunque esté al final de mi carrera. Estoy muy feliz por todo lo que he vivido y muy agradecido a Dios por todo lo que me ha dado. No tengo nada de qué quejarme en mi carrera".

Sin embargo, desde su entorno más cercano la perspectiva es rotundamente opuesta a la idea de colgar las botas. Durante un evento benéfico del Instituto Neymar Jr., su padre y representante, Neymar da Silva Santos, no dudó en restar validez a las especulaciones de un retiro anticipado con una contundente e irónica declaración: "Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Todavía no tiene un título de médico, así que va a seguir jugando al fútbol".

Con el Santos metido de lleno en la pelea por la Copa Sudamericana y buscando firmeza en la liga local, la afición del Peixe y el mundo del fútbol se mantienen en vilo a la espera de ver si diciembre de 2026 significará el adiós definitivo de uno de los talentos más deslumbrantes de la última época.