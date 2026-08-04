Barcelona rompe el mercado y concretó el fichaje más caro de su historia

El FC Barcelona está dispuesto a volver a ser ese club que arrollaba a sus rivales y que ganaba todos los títulos que se le presentaban. Por ello, este martes sorprendió a todos al anunciar el fichaje más caro de su historia, pero lo más llamativo es que se trata de una persona nacida en Sudamérica.

La protagonista de esta compra sin precedentes se llama Kerolin Nicoli, quien formará parte del equipo femenino del FC Barcelona por las próximas cuatro temporadas, específicamente hasta el 30 de junio de 2030. La jugadora nacida en Brasil fue adquirida desde el Manchester City, en una operación que se cerró por 1,2 millones de euros más una serie de variables relacionadas al rendimiento y otros objetivos.

“Kerolin Nicoli es una de las futbolistas más destacadas del panorama internacional. Su llegada incorpora a una jugadora capaz de marcar diferencias en los últimos metros gracias a su desequilibrio en el uno contra uno, su velocidad y su facilidad para ver portería”, se lee en el comunicado que publicó la institución catalana.

“Aunque su posición habitual es la de extremo, su polivalencia le permite actuar en cualquier lugar del ataque. Con una gran calidad técnica y una notable capacidad para superar a rivales, aporta creatividad, imprevisibilidad y nuevas variantes ofensivas a una plantilla que sigue apostando por la excelencia”, agregaron.

Primeras palabras de Kerolin Nicoli como jugadora del FC Barcelona femenino

La futbolista brasileña de 26 años, quien recientemente salió campeona del Women's Super League de Inglaterra con el Manchester City, expresó su felicidad de llegar a uno de los mejores clubes del mundo que realiza una destacada labor en la división femenina.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Los sueños se hacen realidad. Tengo muchas ganas. Vengo para intentar ayudar al Barça a seguir a un gran nivel. No puedo esperar para empezar a trabajar", manifestó Kerolin Nicoli en su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat​.

Kerolin Nicoli pasó los exámenes médicos en el FC Barcelona.

El equipo femenino del FC Barcelona, dirigido por Pere Romeu, sufrió la salida de varias jugadoras importantes y se tuvo que realizar una renovación de la plantilla para intentar continuar en la élite. Es por ello que la oriunda de la ciudad de Sao Paulo es una apuesta que hacen los directivos 'culés' para reunir a las mejores futbolistas del panorama internacional.