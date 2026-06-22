Julián Álvarez rompió su silencio sobre su posible fichaje al Barcelona: "Quiero cumplir mi sueño"

Julián Álvarez se pronunció. Luego de la victoria de Argentina sobre Austria por 2-0, el delantero del Atlético de Madrid habló sobre su futuro y reveló que le gustaría que se concrete un traspaso para cumplir su sueño de jugar en Barcelona.

Como se recuerda, el cuadro catalán ofreció 100 millones de euros por el argentino, pero el conjunto colchonero rechazó esta cantidad y, en medio de esta novela, apareció el Real Madrid para ofertar 150 millones de euros por la ‘Araña’. Propuesta que tampoco aceptaron los rojiblancos, quienes señalaron que Julián únicamente saldrá por 500 millones de euros.

En medio de todo esto, Julián Álvarez brindó una entrevista con ESPN tras el partido de Argentina y aseguró que lo mejor para su carrera es que se lleve a cabo el traspaso: 'Lo mejor para mí es un traspaso y quiero cumplir mi sueño'.

Además, la ‘Araña’ reveló que habló con la gente del Atlético de Madrid y que cree que lo mejor para todas las partes es que deje el cuadro rojiblanco.

'No quiero esconderme ni actuar como si no quisiera ser claro. Intento ser honesto. Hablé con la gente del Atlético y creo que lo mejor para todos los involucrados es que yo me vaya. Quiero cumplir mi sueño', finalizó.