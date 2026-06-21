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Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora juega, qué canal transmite y pronóstico
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Argentina vs. Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. Conoce los horarios, dónde verlo y los detalles del encuentro.
Argentina vs Austria se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La ‘Albicesltes’ comandada por Lionel Messi buscará un triunfo que selle su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo. El partido dará inicio desde las 12:00 m. (hora peruana). La transmisión del partido va por la señal EN VIVO de DirecTV Sports, Telefe, TyC Sports y Paramount Plus.
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¿A qué hora juega Argentina vs Austria?
Estos son los horarios a los que debes estar atento para el inicio del partido entre Argentina vs. Austria por la segunda fecha del Mundial 2026:
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:00 p. m.
- México y Centroamérica: 11.00 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 1.00 p. m.
- España: 7:00 p. m.
¿Dónde ver Argentina vs Austria?
La transmisión del partido entre Argentina vs Austria estará disponible por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Del mismo modo, las plataformas de streaming de DGO, Disney Plus y Paramount Plus se encargan de llevar el duelo vía ONLINE.
Previa del Argentina vs Austria por partido del Mundial 2026
Argentina afronta una prueba más exigente tras un estreno contundente en el torneo. La Albiceleste mostró toda su jerarquía en la primera fecha y ahora buscará una nueva victoria que la acerque a los octavos de final.
Argentina busca sellar su clasificación a la siguiente ronda
Además del resultado, todas las miradas vuelven a estar puestas en Lionel Messi. El capitán argentino sigue agrandando su legado mundialista y llega a este encuentro como la principal carta ofensiva del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, también deberá hacer frente a la baja de Gonzalo Montiel.
Austria también comenzó con el pie derecho, aunque sufrió más de lo esperado para derrotar a Jordania. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick intentará aprovechar su buen momento para dar el golpe ante una de las favoritas al título.
Austria venció en su debut y ahora busca dar el golpe ante Argentina
¿Qué canal transmite partido de Argentina vs Austria?
- Perú y Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
- Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.
- Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
- Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
- México: ViX.
- Paraguay: GEN y Trece.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Canal 5, AUF TV y Paramount Plus.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Universo. SiriusXM FC, Futbol de Primera y FOX One.
Argentina vs Austria: pronóstico y apuestas
|Casa de apueastas
|Argentina
|Empate
|Austria
|Betsson
|1.55
|4.10
|7.00
|Betano
|1.57
|4.05
|6.90
|Bet365
|1.50
|4.10
|7.00
|1xBet
|1.57
|4.15
|7.28
|Caliente
|1.56
|4.10
|6.40
|Stake
|1.55
|4.10
|7.00
Argentina vs Austria: posibles alineaciones
Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Lionel Messi.
Posible alineación de Austria: Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager, Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer y Arnautovic.
Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026 con Argentina
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Argentina
|1
|3
|3
|2. Austria
|1
|2
|3
|3. Jordania
|1
|-2
|0
|4. Argelia
|1
|-3
|0
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