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¿A qué hora juega Argentina vs Austria y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Se viene el Argentina vs Austria, por el Grupo J del Mundial 2026, desde Dallas. Conoce horarios y canales para ver este encuentro, que tendrá a Lionel Messi como principal atractivo.
Se viene el partido Argentina vs Austria, por la fecha 2 del Mundial 2026. Este encuentro del Grupo J se disputará en Dallas y promete emociones de principio a fin. Lionel Messi llega inspirado tras su 'hat-trick' ante Argelia en el debut del certamen de selecciones más importante.
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¿Cuándo juega Argentina vs Austria?
Argentina se enfrentará a Austria este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), en Texas.
¿A qué hora juega Argentina vs Austria?
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas
- México: 11:00 horas
- Estados Unidos: 13:00 horas (Miami y Nueva York) y 10:00 horas (Los Ángeles)
- España: 19:00 horas
¿Dónde ver Argentina vs Austria?
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DSports, DGO y Paramount+.
- Perú: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Chile: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: DSports, DGO, Disney+, Canal 5, AUF TV y Paramount+
- Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Televen, Inter y Paramount+
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Universo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fubo TV y La 2 Cat
Argentina vs Austria: previa del partido
La selección argentina y Austria se verán las caras en un duelo del Dallas Stadium. Tras un debut auspicioso y con Lionel Messi en buen nivel luego de marcar un 'hat-trick' ante Argelia, la Scaloneta buscará quedarse en solitario con el liderazgo del Grupo J.
Del otro lado aparece el Das Team de Ralf Rangnick, una selección austríaca que regresó a la Copa del Mundo con un triunfo por 3-1 sobre Jordania en su estreno. El conjunto liderado por Marcel Sabitzer intentará cortar los circuitos de juego de los campeones defensores con presión alta y transiciones rápidas, en busca de dar el golpe en el torneo.
Argentina viene de golear 3-0 a Argelia
Aunque en los papeles el favoritismo se inclina hacia el lado sudamericano, el historial registra un único antecedente amistoso en 1990, que terminó con un empate 1-1. Con ambas escuadras igualadas en la cima con tres puntos, el choque en suelo texano se perfila como un duelo táctico clave, ya que el ganador quedará cerca de asegurar su pase a los dieciseisavos de final.
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