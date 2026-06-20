¿Quién es Eloy Room, arquero de Curazao que logró un récord de atajadas ante Ecuador en el Mundial 2026?

Eloy Room se ha convertido en una de las grandes historias del Mundial 2026. El experimentado arquero de Curazao pasó de sufrir una dura derrota por 7-1 ante Alemania en el estreno de su selección a transformarse en la figura absoluta del empate sin goles frente a Ecuador, resultado que mantiene con vida las aspiraciones del conjunto caribeño en el torneo.

¿Quién es Eloy Room, arquero de Curazao que le atajó todo a Ecuador en el Mundial 2026?

El portero nacido en Nimega, Países Bajos, es una de las principales cartas de confianza del entrenador Dick Advocaat y ha sido titular indiscutible durante toda la Copa del Mundo. A sus 37 años, el guardameta demostró que la experiencia sigue siendo un factor determinante en la máxima cita del fútbol.

Eloy Room se convirtió en figura del Ecuador vs Curazao tras atajar de todo

Actualmente milita en el Miami FC de la USL Championship, aunque su trayectoria también incluye pasos por clubes como Vitesse Arnhem, PSV Eindhoven, Columbus Crew y Cercle Brugge, acumulando una amplia experiencia tanto en Europa como en Norteamérica.

El récord que logró Eloy Room en el Mundial 2026

Sin embargo, su actuación ante Ecuador quedará grabada para siempre en la historia de los Mundiales. Room registró 15 atajadas y mantuvo su arco invicto, con lo que estableció el récord de más paradas realizadas por un arquero en un partido de Copa del Mundo sin recibir goles. Además, contó con la ayuda del poste en una de las ocasiones más peligrosas del conjunto sudamericano y completó una noche memorable bajo los tres palos.

El anterior registro pertenecía al estadounidense Tim Howard, quien realizó 16 intervenciones frente a Bélgica en los octavos de final del Mundial Brasil 2014. No obstante, aquella marca se produjo en un encuentro con tiempo suplementario y terminó con dos goles encajados y la eliminación de Estados Unidos. A diferencia de ese antecedente, Room logró sostener el cero en su portería durante los 90 minutos reglamentarios y se convirtió en el héroe absoluto de Curazao.

La vez que Eloy Room se llevó los elogios de Lionel Messi

Uno de los episodios más curiosos de su carrera ocurrió en 2023, cuando enfrentó a Argentina en un amistoso donde Lionel Messi alcanzó los 100 goles con la Albiceleste. Tras el partido, el astro argentino se acercó para felicitar al arquero por su desempeño y le pidió su camiseta como recuerdo. Este 2026, tres años después, Eloy Room vuelve a ser noticia mundial, esta vez por firmar una actuación histórica que ya forma parte de las páginas más recordadas de la Copa del Mundo.