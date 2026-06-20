Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Nueva Zelanda vs. Egipto se enfrentan este domingo 21 de junio, en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, por la fecha 2 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Nueva Zelanda vs. Egipto: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto, por la segunda fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del lunes 22)

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Egipto?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV, Globo y SPORTV

Paraguay: Unicanal

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1

España: Movistar Plus y DAZN

Nueva Zelanda vs. Egipto por el grupo G del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo sucedido en la primera fecha, ambos equipos mantienen intacta la ilusión de clasificar a las fases eliminatorias del Mundial 2026 tras haber empatado.

La selección donde juega el famoso Tim Payne sorprendió a todos al empatar 2-2 con Irán en uno de los mejores encuentros de esta edición de la Copa del Mundo. Por su parte, el representante de África también perjudicó a muchos apostadores al igualar 1-1 con la poderosa Bélgica. En resumen, todos los integrantes de esta serie tienen un punto y cualquier cosa podría pasar.