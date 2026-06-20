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Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Nueva Zelanda vs. Egipto chocan este domingo por la fecha dos del grupo G del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Nueva Zelanda y Egipto juegan este domingo por la fecha 2 del grupo G del Mundial 2026.
Nueva Zelanda y Egipto juegan este domingo por la fecha 2 del grupo G del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Nueva Zelanda vs. Egipto se enfrentan este domingo 21 de junio, en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, por la fecha 2 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

Nueva Zelanda vs. Egipto: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto, por la segunda fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 7.00 p. m.
  • Perú: 8.00 p. m.
  • Colombia: 8.00 p. m.
  • Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.
  • Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.
  • Argentina: 10.00 p. m.
  • Brasil: 10.00 p. m.
  • Paraguay: 10.00 p. m.
  • Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (del lunes 22)

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Egipto?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV, Globo y SPORTV
  • Paraguay: Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Nueva Zelanda vs. Egipto por el grupo G del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo sucedido en la primera fecha, ambos equipos mantienen intacta la ilusión de clasificar a las fases eliminatorias del Mundial 2026 tras haber empatado.

La selección donde juega el famoso Tim Payne sorprendió a todos al empatar 2-2 con Irán en uno de los mejores encuentros de esta edición de la Copa del Mundo. Por su parte, el representante de África también perjudicó a muchos apostadores al igualar 1-1 con la poderosa Bélgica. En resumen, todos los integrantes de esta serie tienen un punto y cualquier cosa podría pasar.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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