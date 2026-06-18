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Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones actualizada del Mundial 2026 y la programación de los partidos de la fase de grupos por la segunda jornada.

Angel Curo
Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026
Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Comienza la segunda jornada del Mundial 2026, en la que varias selecciones se jugarán la clasificación a la siguiente etapa del torneo, mientras que otras buscarán una victoria que las mantenga con opciones de finalizar, por lo menos, entre los ocho mejores terceros lugares. Conoce cómo marcha la tabla de posiciones de cada uno de los grupos y la programación de los partidos.

Lionel Messi convirtió un doblete en la victoria de Argentina sobre Argelia.

PUEDES VER: ¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en mundiales tras el partido de Argentina vs Argelia?

Tabla de posiciones del Mundial 2026 y partidos de la jornada 2 de la fase de grupos

Grupo A

Grupo APJDGPTOS
1. México123
2. Corea del Sur113
3. República Checa1-10
4. Sudáfrica1-20
  • 18/06 (11:00 a. m.) | República Checa vs Sudáfrica | Estadio Mercedes-Benz, Atlanta.
  • 18/06 (8:00 p. m.) | México vs Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara.

Grupo B

EquiposPJDFPTOS
1. Suiza101
2. Canadá101
3. Bosnia y Herzegovina101
4. Qatar101
  • 18/06 (2:00 p. m.) | Suiza vs Bosnia | SoFI Stadium, Los Ángeles.
  • 18/06 (5:00 p. m.) | Canadá vs Catar | Estadio BC Place, Vancouver.

Grupo C

EquiposPJDGPTOS
1. Escocia113
2. Marruecos101
3. Brasil101
4. Haití1-10
  • 19/06 (5:00 p. m.) | Escocia vs Marruecos | Gillete Stadium, Massachusetts.
  • 19/06 (7:30 p. m.) | Brasil vs Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Grupo D

EquiposPJDFPTOS
1. Estados Unidos133
2. Australia123
3. Turquía1-20
4. Paraguay1-30
  • 19/06 (2:00 p. m.) | Estados Unidos vs Australia | Lumen Field, Washington.
  • 19/06 (10:00 p. m.) | Turquía vs Paraguay | Levi’s Stadium, California.

Grupo E

EquiposPJDFPTOS
1. Alemania163
2. Costa de Marfil113
3. Ecuador1-10
4. Curazao1-60
  • 20/06 (3:00 p. m.) | Alemania vs Costa de Marfil | BMO Field, Toronto.
  • 20/06 (7:00 p. m.) | Ecuador vs Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City.

Grupo F

EquiposPJDFPTOS
1. Suecia143
2. Japón101
3. Países Bajos101
4. Túnez1-40
  • 20/06 (12:00 p. m.) | Países Bajos vs Suecia | Estadio NRG, Houston.
  • 20/06 (11:00 p. m.) | Túnez vs Japón | Estadio BBVA, Monterrey.

Grupo G

EquiposPJDFPTOS
1. Nueva Zelanda101
2. Irán101
3. Bélgica101
4. Egipto101
  • 21/06 (2:00 p. m.) | Bélgica vs Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles.
  • 21/06 (8:00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Egipto | Estadio BC Place, Vancouver.

Grupo H

EquiposPJDFPTOS
1. Uruguay101
3. Arabia Saudita101
3. España101
4. Cabo Verde101
  • 21/06 (11:00 p. m.) | España vs Arabia Saudita | Hard Rock Stadium, Miami.
  • 21/06 (5:00 p. m.) | Uruguay vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Grupo I

EquipoPJDFPTOS
1. Noruega133
2. Francia123
3. Senegal1-20
4. Senegal1-20
  • 22/06 (4:00 p. m.) | Francia vs Irak | MetLife Stadium, New York.
  • 22/06 (7:00 p.m.) | Noruega vs Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Grupo J

EquiposPJDFPTOS
1. Argentina133
2. Austria1+23
3. Jordania1-20
4. Argelia1-30
  • 22/06 (12:00 m.) | Argentina vs Austria | AT&T Stadium, Texas.
  • 22/06 (10:00 p. m.) | Jordania vs Argelia | Levi’s Stadium, California.

Grupo K

EquiposPJDFPTOS
1. Portugal000
2. Congo000
3. Uzbekistán000
4. Colombia000
  • 23/06 (12:00 m.) | Portugal vs Uzbekistán | NRG Stadium, Houston.
  • 23/06 (9.00 p. m.) | Colombia vs Congo | Estadio Akron, Guadalajara.

Grupo L

EquiposPJDGPTOS
1. Inglaterra000
2. Croacia000
3. Ghana000
4. Panamá000
  • 23/06 (3:00 p. m.) | Inglaterra vs Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts.
  • 23/06 (6:00 p. m.) | Panamá vs Croacia | BMO Field, Toronto.
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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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