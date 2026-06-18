Partidos del Mundial HOY, vernes 19 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

Este viernes 19 de junio se jugarán interesantes encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. Por ejemplo, tendremos un Escocia vs Marruecos y Brasil vs Haití, mientras que en nuestro territorio se disputarán ADT vs Alianza Universidad y Alianza Atlético vs César Vallejo. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Estados Unidos vs Australia 2.00 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN Escocia vs Marruecos 5.00 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN Brasil vs Haití 7.30 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN Turquía vs Paraguay 10.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN

Partidos de hoy por la Copa Caliente de la Liga 1

Partido Horario Canal ADT vs Alianza Universidad 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Alianza Atlético vs César Vallejo 3.30 p. m. YouTube Bicolor+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay grandes noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.