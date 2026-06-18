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Partidos del Mundial HOY, vernes 19 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

A continuación, podrás revisar la programación de los encuentros que se jugarán por el Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán este viernes 19.
Acá podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán este viernes 19. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 19 de junio se jugarán interesantes encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. Por ejemplo, tendremos un Escocia vs Marruecos y Brasil vs Haití, mientras que en nuestro territorio se disputarán ADT vs Alianza Universidad y Alianza Atlético vs César Vallejo. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Hora y canal para ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Brasil vs Haití y en qué canal ver el partido por el Mundial 2026?

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Estados Unidos vs Australia2.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Escocia vs Marruecos5.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Brasil vs Haití7.30 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Turquía vs Paraguay10.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN

Partidos de hoy por la Copa Caliente de la Liga 1

PartidoHorarioCanal
ADT vs Alianza Universidad1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Alianza Atlético vs César Vallejo3.30 p. m.YouTube Bicolor+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay grandes noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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