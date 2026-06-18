¡Increíble! Figura se perderá partido del Mundial 2026: migraciones impidió su ingreso

¡Escándalo! Un futbolista estrella de su selección no podrá jugar la segunda fecha del Mundial 2026 debido a que no le permitieron ingresar a Canadá procedente de Estados Unidos. Resulta que, según diversas fuentes, el jugador había sido detenido en mayo de este año por amaño de partidos en la Ligue 1 de Francia y, por ello, las autoridades impidieron que entrara a la nación norteamericana.

Se trata de Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, que viene de vencer 1-0 a Ecuador en el arranque de la Copa del Mundo y ahora iba junto con sus compañeros para enfrentarse a Alemania. Sin embargo, todo apunta a que se perderá el encuentro, que se disputará este sábado 20 de junio, por lo que la Federación Marfileña de Fútbol se pronunció al respecto mediante un mensaje en sus redes sociales.

“La Federación ha tomado conocimiento de los diversos artículos e informaciones publicados en esta jornada del miércoles 17 de junio de 2026 sobre el internacional marfileño Elye Wahi. Hasta la fecha, la FIF no ha sido oficialmente notificada de ningún procedimiento judicial o administrativo en su contra. En este período particularmente delicado, la FIF brinda todo su apoyo al jugador y le reafirma su confianza. Elye Wahi sigue siendo un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil”, precisó en su cuenta oficial de ‘X’.

Elye Wahi no entrará a Canadá.

De esta forma, el futbolista de Costa de Marfil permanecerá en Estados Unidos hasta el regreso de su equipo, ya que en dicho territorio se disputará la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Curazao. No obstante, la Federación Marfileña de Fútbol debe revertir este inconveniente para que no le pase factura a su plantel en futuros encuentros, ya sea en dieciseisavos de final o en etapas más avanzadas.

¿Quién es Elye Wahi?

Nacido en Courcouronnes, Francia, pero con ascendencia marfileña, por lo que decidió defender a esta última selección, Elye Wahi es un delantero de 23 años que ha jugado toda su carrera profesional en la Ligue 1. Comenzó en el Montpellier y en el 2024 pasó a las filas del Lens. Finalmente, en la temporada 2025 firmó por el Olympique de Marsella, donde permanece hasta la fecha.