¿A qué hora juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta, qué canal transmite y dónde ver partido de Copa Sudamericana?
Boca Juniors vs Deportivo Recoleta se enfrentarán este martes 18 de agosto, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
La serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá su definición en Paraguay. Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors se enfrentan este martes 18 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco, Paraguay, donde el conjunto local necesita revertir el 3-1 sufrido en Buenos Aires para continuar con vida en el torneo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, en cambio, parte con una ventaja importante y buscará meterse entre los ocho mejores del certamen.
¿A qué hora juegan Recoleta vs. Boca Juniors?
El partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana está programado para las 5.00 p. m. en horario peruano. En Argentina, Paraguay y otros países de la región comenzará a las 7.00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
- México: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (del miércoles)
¿Dónde ver Recoleta vs. Boca Juniors?
La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN, mientras que la señal de streaming podrá seguirse mediante Disney Plus, según la programación disponible para la región.
¿En qué canal ver Recoleta vs. Boca Juniors?
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Paramount+
- Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- México: Disney+ Premium Mexico
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- EE. UU.: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
¿Cómo llegan Recoleta y Boca Juniors?
Boca Juniors tiene la serie de su lado. El cuadro argentino remontó un partido que comenzó cuesta arriba en la ida: Pedro Ríos adelantó a Recoleta en los primeros minutos, pero Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores le dieron vuelta al marcador en el complemento. El elenco paraguayo, además, terminó el encuentro con nueve futbolistas.
Con el 3-1 en contra, Recoleta está obligado a ganar por, al menos, dos goles para forzar la definición, mientras que un triunfo por tres o más tantos le permitiría avanzar directamente. Boca, por su parte, puede clasificar incluso perdiendo por un gol de diferencia.
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