Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO: hora, canal y dónde ver partido por Copa Sudamericana

Boca Juniors se medirá con Deportivo Recoleta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. Conoce todos los detalles de este atractivo encuentro, incluidos el horario, dónde verlo y las posibles alineaciones.

Boca llega al partido de vuelta frente a Recoleta luego de empatar 1-1 ante Platense por la quinta jornada del Clausura. En ese encuentro, Arruabarrena mantuvo a varios de sus habituales titulares y el desgaste terminó pasando factura, ya que Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino sufrieron distintas molestias musculares y no estarán disponibles para viajar a Paraguay.

El conjunto argentino parte con ventaja después del triunfo 3-1 conseguido en el duelo de ida, disputado en el Tomás Adolfo Ducó. Aunque comenzó abajo en el marcador, Boca logró darle vuelta al partido y aprovechó las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera para dominar las acciones. Ahora, con un Defensores del Chaco que tendrá una gran presencia de hinchas xeneizes, buscará asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

Boca Juniors ganó 3-1 a Deportivo Recoleta en el duelo de ida de Copa Sudamericana

Por su parte, Recoleta llega tras perder 2-1 frente a 2 de Mayo por el torneo paraguayo. Jorge González presentó una formación alternativa pensando en este importante compromiso, aunque deberá afrontar las ausencias de Báez y Mosquera, expulsados en el primer partido. El equipo paraguayo intentará continuar con su histórica participación en la Copa Sudamericana, después de haber terminado primero en un grupo donde enfrentó a Santos y San Lorenzo, y ahora buscará dar el golpe ante uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta?

El encuentro entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará a las 5.00 p. m. (hora peruana) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A continuación, te compartimos los horarios confirmados en distintos países para que no te pierdas el comienzo del partido:

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (del miércoles)

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta?

El partido Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta será emitido en directo y en línea a través de las señales de ESPN en distintos países de Sudamérica. Además, también estará disponible en la aplicación de Disney+.

¿En qué canal pasan el partido de Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta?

Argentina: ESPN y Disney+

Brasil: Paramount+

Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney+

Colombia, Ecuador y Venezuela: ESPN y Disney+

México y Centroamérica: ESPN y Disney+

Estados Unidos: beIN Sports y FuboTV

Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Deportivo Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta: árbitros del partido

Árbitro principal: Andrés Matonte

Segundo árbitro: Martín Soppi

Tercer árbitro: Mathías Muniz

Cuarto árbitro: Mathías de Armas

VAR: Leodán González

Asistente VAR: Agustín Berisso

¿Dónde juega Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta?

Boca Juniors y Deportivo Recoleta disputarán el encuentro en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. El recinto puede albergar a más de 40.000 aficionados.