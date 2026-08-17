- Hoy:
- Partidos de hoy
- Acumulado Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Recoleta
- Fichajes Vóley
Sao Paulo vs Bolivar EN VIVO por Copa Sudamericana: hora, canal y dónde ver transmisión del partido de vuelta
Sao Paulo recibe a Bolívar el martes 18 de agosto por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a partir de las 7.30 p. m.
Bolívar y Sao Paulo definen su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana este martes 18 de agosto. Brasileños y bolivianos se enfrentarán por el partido de vuelta en el Morumbí a partir de las 7.30 p. m. hora peruana / 8.30 p. m. en el horario de Bolivia y 9.30 p. m. hora local.
PUEDES VER: Conmebol impacta al continente y elige a 4 figuras de Cienciano en el once ideal de Sudamericana
La llave está completamente abierta, ya que el partido de ida quedó igualado a un gol por lado. El 'Tricolor' de Dorival Junior buscará hacerse fuerte en casa y celebrar la clasificación, mientras que los de Alejandro Restrepo, quien quieren hacer historia y meterse a cuartos de final.
El ganador de la llave Bolívar - Sao Paulo avanzará a cuartos de final, donde su rival de turno será el vencedor del emparejamiento entre Boca Juniors vs Recoleta, que juegan este martes a partir de las 5.00 p. m. en el horario peruano.
Sao Paulo vs Bolivar: hora del partido
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9:30 p. m.
- México y Centroamérica: 6:30 p. m.
- Estados Unidos: 8:30 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 5:30 p. m.(Los Ángeles)
- España: 02:30 a. m. (del día siguiente)
Sao Paulo vs Bolivar: canal y dónde ver transmisión
La transmisión del partido de vuelta estará a cargo de ESPN para todo el Perú. Mientras tanto, en Bolivia se podrá ver el duelo de Bolívar contra Sao Paulo a través del canal Unitel y Tigo Sports.
Sao Paulo vs Bolivar: alineaciones
Alineación de Sao Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreirinha (Artur), Luciano e Calleri.
Alineación de Bolívar: Lampe; Sagredo, Echeverría, Arreaga e Freita; Robson Matheus, Saavedra, Justiniano e Velásquez; Cauteruccio e Asprilla.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00