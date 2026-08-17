Sao Paulo vs Bolivar EN VIVO por Copa Sudamericana: hora, canal y dónde ver transmisión del partido de vuelta

Bolívar y Sao Paulo definen su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana este martes 18 de agosto. Brasileños y bolivianos se enfrentarán por el partido de vuelta en el Morumbí a partir de las 7.30 p. m. hora peruana / 8.30 p. m. en el horario de Bolivia y 9.30 p. m. hora local.

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La llave está completamente abierta, ya que el partido de ida quedó igualado a un gol por lado. El 'Tricolor' de Dorival Junior buscará hacerse fuerte en casa y celebrar la clasificación, mientras que los de Alejandro Restrepo, quien quieren hacer historia y meterse a cuartos de final.

El ganador de la llave Bolívar - Sao Paulo avanzará a cuartos de final, donde su rival de turno será el vencedor del emparejamiento entre Boca Juniors vs Recoleta, que juegan este martes a partir de las 5.00 p. m. en el horario peruano.

Sao Paulo vs Bolivar: hora del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9:30 p. m.

México y Centroamérica: 6:30 p. m.

Estados Unidos: 8:30 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 5:30 p. m.(Los Ángeles)

España: 02:30 a. m. (del día siguiente)

Sao Paulo vs Bolivar: canal y dónde ver transmisión

La transmisión del partido de vuelta estará a cargo de ESPN para todo el Perú. Mientras tanto, en Bolivia se podrá ver el duelo de Bolívar contra Sao Paulo a través del canal Unitel y Tigo Sports.

Sao Paulo vs Bolivar: alineaciones

Alineación de Sao Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreirinha (Artur), Luciano e Calleri.

Alineación de Bolívar: Lampe; Sagredo, Echeverría, Arreaga e Freita; Robson Matheus, Saavedra, Justiniano e Velásquez; Cauteruccio e Asprilla.