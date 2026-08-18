- Hoy:
- Partidos de hoy
- Acumulado Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Recoleta
- Fichajes Vóley
Canal confirmado para ver Cienciano vs Botafogo por partido de vuelta de la Copa Sudamericana
Cienciano y Botafogo se volverá a enfrentar por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce dónde ver la transmisión de este compromiso.
Llegó el momento decisivo. Cienciano vs Botafogo se volverán a ver las caras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega con una gran ventaja luego de su victoria por 6-1 en Cusco, por lo que tendrán la misión de sacar un resultado positivo en Brasil para clasificar a la siguiente ronda. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para ver este compromiso.
PUEDES VER: ¿Se va de Cienciano? DT Melgarejo tomó radical decisión tras su sanción en la Liga 1: "No quería"
Canal confirmado para ver Cienciano vs Botafogo
El partido entre Cienciano y Botafogo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y Disney Plus para todo el Perú. Del mismo modo, la aplicación de streaming de Paramount Plus llevará el encuentro para todo el territorio brasileño.
¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo por la vuelta de octavos de final?
Estos son los canales de transmisión confirmados para sintonizar el partido de Cienciano vs Botafogo:
- Brasil: Paramount Plus.
- Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus.
¿Cómo llegan Cienciano y Botafogo al partido de Copa Sudamericana?
Cienciano logró una magnífica victoria en el partido de ida, donde sacó una ventaja de cinco goles ante Botafogo. La gran figura de ese encuentro fue Matías Succar, quien se perfila a volver a tener minutos. El cuadro imperial llega tras empatar con Deportivo Garcilaso en la última jornada de la Liga 1.
Matías Succar fue una pesadilla para Botafogo y encaminó la clasificación de Cienciano.
Por su parte, Botafogo no la pasa nada bien en este tramo de la temporada tras sumar tres partidos sin poder conseguir triunfos. En su último partido cayó por la mínima ante Vitória por el Brasileirao. Sin embargo, buscarán sacar un resultado sin precedentes frente a su hinchada y soñar con la clasificación.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00