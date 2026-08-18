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Canal confirmado para ver Cienciano vs Botafogo por partido de vuelta de la Copa Sudamericana

Cienciano y Botafogo se volverá a enfrentar por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce dónde ver la transmisión de este compromiso.

Angel Curo
Canal confirmado para ver Cienciano vs Botafogo por partido de vuelta de la Copa Sudamericana
Canal confirmado para ver Cienciano vs Botafogo por partido de vuelta de la Copa Sudamericana | Composición: Líbero
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Llegó el momento decisivo. Cienciano vs Botafogo se volverán a ver las caras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega con una gran ventaja luego de su victoria por 6-1 en Cusco, por lo que tendrán la misión de sacar un resultado positivo en Brasil para clasificar a la siguiente ronda. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para ver este compromiso.

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Canal confirmado para ver Cienciano vs Botafogo

El partido entre Cienciano y Botafogo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y Disney Plus para todo el Perú. Del mismo modo, la aplicación de streaming de Paramount Plus llevará el encuentro para todo el territorio brasileño.

¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo por la vuelta de octavos de final?

Estos son los canales de transmisión confirmados para sintonizar el partido de Cienciano vs Botafogo:

  • Brasil: Paramount Plus.
  • Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus.

¿Cómo llegan Cienciano y Botafogo al partido de Copa Sudamericana?

Cienciano logró una magnífica victoria en el partido de ida, donde sacó una ventaja de cinco goles ante Botafogo. La gran figura de ese encuentro fue Matías Succar, quien se perfila a volver a tener minutos. El cuadro imperial llega tras empatar con Deportivo Garcilaso en la última jornada de la Liga 1.

Cienciano vs Botafogo, Copa Sudamericana 2026

Matías Succar fue una pesadilla para Botafogo y encaminó la clasificación de Cienciano.

Por su parte, Botafogo no la pasa nada bien en este tramo de la temporada tras sumar tres partidos sin poder conseguir triunfos. En su último partido cayó por la mínima ante Vitória por el Brasileirao. Sin embargo, buscarán sacar un resultado sin precedentes frente a su hinchada y soñar con la clasificación.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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