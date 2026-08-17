¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo en Brasil por la Copa Sudamericana 2026?
Cienciano y Botafogo se disputan la clasificación hacia cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la ida el 'Papá' goleó por 6-1 y todo se resolverá en Brasil.
Cienciano vuelve a captar la atención del continente con un nuevo desafío internacional. El cuadro cusqueño buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Botafogo, rival al que goleó 6-1 en el partido de ida disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con una ventaja histórica, el ‘Papá’ intentará mantener la diferencia y dejar fuera de carrera al conjunto brasileño.
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¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo?
La Conmebol programó el partido de vuelta entre Cienciano vs. Botafogo para el jueves 20 de agosto, desde las 7.30 p. m. de acuerdo al horario peruano, a las 9.30 p. m. en Brasil y se realizará en el Estadio Nilton Santos del barrio de Engenho de Río de Janeiro.
Canal confirmado para ver Cienciano vs Botafogo
La transmisión del partido de Cienciano vs. Botafogo estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.
Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026
El plantel de Cienciano viajará a Brasil con la misión de defender una diferencia amplia y asegurar su presencia entre los ocho mejores clubes del torneo continental. Para ello, el cuadro imperial deberá mostrar orden defensivo y controlar los intentos de reacción del elenco brasileño, que está obligado a protagonizar una remontada para mantenerse con vida en la competencia.
Botafogo, por su parte, buscará aprovechar su localía en el Estadio Olímpico Nilton Santos y recortar rápidamente la desventaja. Sin embargo, el 6-1 sufrido en Cusco dejó al conjunto brasileño contra las cuerdas, pues necesita una actuación casi perfecta para darle vuelta a la serie.
¿Qué necesita Cienciano para clasificar a cuartos?
- Si Cienciano gana o empata ante Botafogo: el cuadro cusqueño avanzará directamente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
- Si Cienciano pierde por una diferencia de hasta cuatro goles: el ‘Papá’ también logrará la clasificación debido a la amplia ventaja en la ida.
- Si Cienciano cae por cinco goles de diferencia: la serie quedará igualada en el marcador global y el pase se definirá mediante una tanda de penales.
- Si Botafogo gana por seis o más goles de diferencia: el equipo brasileño conseguirá una remontada histórica y eliminará al representante peruano.
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