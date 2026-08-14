- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Botafogo
- Rosario Central vs Corinthians
- Vasco vs Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes vóley
Franclim Carvalho, DT de Botafogo, dejó fuerte calificativo a Cienciano tras caer 6-1: "Equipo con..."
Cienciano goleó 6-1 a Botafogo y el director técnico del conjunto 'Glorioso', Franclim Carvalho, dijo de todo en conferencia de prensa sobre el 'Papá'.
Botafogo está en el ojo de la tormenta por su reciente caída abultada de 6-1 ante Cienciano por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Uno de los apuntados es el estratega del 'Glorioso', Franclim Carvalho, quien no tuvo filtro en conferencia de prensa para expresar su sentir ante esta dolorosa derrota que prácticamente los deja fuera del certamen continental.
PUEDES VER: "¡Qué vergüenza!": así reaccionó la prensa brasileña tras goleada de Cienciano por 6-1 a Botafogo
DT de Botafogo se dirigió a Cienciano
Luego de culminar el encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, Franclim Carvalho indicó que el juego en la altura es totalmente distinto y que Cienciano está muy bien adaptado a ello. Quedó sorprendido con el número de jugadores que pusieron en el área y que conllevó a una goleada histórica.
"La velocidad del balón aquí es totalmente distinta, pero no tiene sentido decir nada ahora. Es un día que nos avergüenza. Mi impresión es la misma que antes del partido. Es un equipo con identidad, una idea bien definida. Meten muchos jugadores en el área, muchos centros al área, muchos balones largos. Y lo hacen bien, aún más en casa, porque saben jugar con las condiciones que tienen. Están perfectamente adaptados (a la altitud).", indicó.
DT de Botafogo declaró tras caída ante Cienciano por Copa Sudamericana.
Siguiendo esa línea, dejó en claro que había observado lo hecho por Cienciano ante Lanús, lo cual no le sorprendió, pero que le generó alerta para lo que pueda pasar con Botafogo. Ahora espera darle vuelta a la página y tratar de buscar el milagro en casa para remontar el 6-1 sufrido en Cusco.
"El resultado de la ronda anterior solo sorprendió a quienes no vieron el partido. Yo sí lo vi, y no me sorprendió en absoluto. Por lo tanto, estábamos alerta, como ya dije. La semana que viene será un segundo partido completamente diferente. No podemos dejarnos condicionar por el resultado de este primer partido. Pero, obviamente, nuestra situación actual es muy difícil, dado lo sucedido aquí y el resultado de hoy. Como bien dices, un marcador abultado.", agregó.
- 1
Franclim Carvalho, DT de Botafogo, dejó fuerte calificativo a Cienciano tras caer 6-1: "Equipo con..."
- 2
"¡Qué vergüenza!": así reaccionó la prensa brasileña tras goleada de Cienciano por 6-1 a Botafogo
- 3
Ricardo Gareca, exDT de Perú, se perfila como técnico de club campeón de Libertadores: "Candidato"
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00