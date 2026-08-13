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Perú vs Argentina EN VIVO GRATIS por Mundial de Vóley Sub 17 Femenino: hora y dónde ver

Mira la transmisión del partido entre Perú vs. Argentina por los cuartos de final para conseguir el noveno puesto del Mundial de Vóley Sub 17.

    Francisco Esteves
    Perú vs Argentina EN VIVO GRATIS por Mundial de Vóley Sub 17 Femenino.
    Perú vs Argentina EN VIVO GRATIS por Mundial de Vóley Sub 17 Femenino. | Foto: Composición Líbero.
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    Luego de haber perdido con Italia, la selección de Perú se enfrentará a su similar de Argentina por los cuartos de final rumbo a obtener el noveno puesto del Mundial de Vóley Femenino Sub 17, ya que quedó fuera de la lucha por salir campeón. El torneo viene realizándose en Chile y, a continuación, te contamos a qué hora y dónde ver el emocionante compromiso.

    Acá podrás revisar cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, renovaciones y salidas de los clubes

    Perú vs Argentina EN VIVO por Mundial de Vóley Sub 17: punto por punto

    EQUIPOSSET 1SET 2SET 3SET 4SET 5TOTAL
    Perú
    Argentina

    Cuándo juega Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

    Según la programación oficial del Mundial de Vóley Femenino Sub 17, el partido de las selecciones sudamericanas se llevará a cabo este mismo viernes 14 de agosto en el Centro De Deportes De Combate Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Santiago, en Chile. Si hay algún cambio te lo notificaremos en el diario Líbero.

    Mundial de Vóley Sub 17

    Perú quiere el noveno puesto del Mundial de Vóley Sub 17.

    ¿A qué hora juega Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

    El partido entre Perú y Argentina iniciará a las 10.00 a. m. de Lima, pero te dejamos el horario en los demás países del continente:

    • Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.
    • Argentina, Brasil y Uruguay: 12.00 p. m.
    • Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.
    • México: 9.00 a. m.

    ¿Dónde ver el partido entre Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

    El Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17 Femenino podrá seguirse en señal abierta a través de Latina TV (canal 2) en todo el territorio peruano. Asimismo, podrás seguir el encuentro totalmente online y de forma gratuita a través del canal Volleyballworld en YouTube.

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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