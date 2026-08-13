Ricardo Gareca, exDT de Perú, se perfila como técnico de club campeón de Libertadores: "Candidato"

Ricardo Gareca, recordado por su gran paso por la selección peruana al conseguir la clasificación al Mundial 2018 y salir subcampeón de la Copa América 2019, suena fuerte para ser nuevo técnico de un club que salió 7 veces campeón de la Copa Libertadores: estamos hablando de Club Atlético Independiente de Argentina.

Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, se perfila como fichaje de club campeón de Copa Libertadores

Independiente anunció la salida de Gustavo Quinteros como técnico luego de perder por 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina y desde la prensa argentina revelaron que Gareca es una de las principales opciones para tomar el puesto.

Ricardo Gareca suena fuerte como nuevo técnico de Independiente de Argentina

Sin embargo, el 'Tigre' no sería el único que tiene preferencia para ser nuevo entrenador del Rojo, ya que también informaron que Omar De Felippe y Rubén Insúa son candidatos para asumir como director técnico del 7 veces campeón de Copa Libertadores.

Cabe mencionar que Ricardo Gareca e Independiente tienen una relación pasada, ya que de 1993 a 1994 fue jugador del plantel y también fue el equipo donde realizó su retiro como futbolista.

Asimismo, en 1997 fue nombrado técnico principal durante cinco meses y llegó a dirigir 20 partidos; sin embargo, no logró conquistar el campeonato y en 1998 fue incorporado por Atlético Talleres.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la selección peruana?

Ricardo Gareca asumió como técnico de la selección peruana en 2015 y debido a su gran confianza sobre el jugador peruano consiguió ser catalogado como el mejor técnico en la historia de la Bicolor. Durante sus ocho años de gestión, el 'Tigre' logró clasificar al Mundial Rusia 2018 y salió subcampeón de la Copa América en Brasil 2019. Además, disputó 96 partidos oficiales en donde logró 41 victorias, 19 empates y 36 derrotas.