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ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Norwich: Policía de Nueva York pide ayuda para IDENTIFICAR a una mujer acusada de ROBAR mercancía por unos $830

La Policía de Nueva York solicita el apoyo del público para ubicar a una mujer señalada por sustraer cerca de $830 en productos de un Walmart en Norwich.

María Zapata
La Policía de Nueva York busca identificar a una mujer acusada de robar $830 en productos de Walmart en Norwich.
La Policía de Nueva York busca identificar a una mujer acusada de robar $830 en productos de Walmart en Norwich. | Composición: María Zapata | Líbero
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La Policía Estatal de Nueva York solicita la colaboración del público para identificar a una mujer señalada por el presunto robo de mercancía valorizada en unos $830 en un Walmart de Norwich, Estados Unidos. El hecho ocurrió el 30 de julio y las autoridades difundieron detalles del caso para facilitar la identificación y localización de la sospechosa.

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La Policía de Nueva York busca identificar a una mujer acusada de robar $830 en productos de un Walmart de Norwich.

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¿Qué ocurrió en el Walmart de Norwich durante el presunto robo?

De acuerdo con información citada por First Alert Weather, la mujer ingresó al Walmart de Norwich cerca de la 1:48 p. m. del 30 de julio de 2026. Según la Policía Estatal de Nueva York, escaneó algunos productos en una caja de autopago, pero habría salido del establecimiento sin pagar por todos los artículos que llevaba en su carrito.

Cuando un trabajador intentó revisar su recibo, la mujer presuntamente mostró, desde cierta distancia, un comprobante antiguo y arrugado. Luego, continuó hacia el exterior con juguetes, productos electrónicos y artículos para el hogar.

La Policía Estatal indicó que la mujer estuvo acompañada brevemente por un hombre, quien no habría tomado ninguna mercancía. Posteriormente, ambos salieron del estacionamiento en un sedán de color plateado o gris, aunque no se ha determinado la marca ni el modelo del vehículo.

Policía de Nueva York pide ayuda para identificar a la sospechosa

Las autoridades de Nueva York solicitan a cualquier persona que reconozca a la mujer o tenga información que pueda ayudar a identificarla que se comunique con la Policía Estatal al 607-561-7400. Al proporcionar información, se debe mencionar el número de caso NY2600958692, correspondiente a la investigación del presunto robo ocurrido en el Walmart de Norwich.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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