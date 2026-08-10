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Universitario remece el mercado y cerró fichaje de futbolista que jugó el Mundial 2026: "Acuerdo"

Universitario acelera para concretar su último fichaje en el Torneo Clausura 2026 y se conoció que ya tiene un acuerdo para la llegada de un futbolista que jugó el Mundial 2026.

Angel Curo
Universitario remece el mercado y cerró fichaje a futbolista que jugó el Mundial 2026
Universitario remece el mercado y cerró fichaje a futbolista que jugó el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes continúa sin exhibir el rendimiento esperado en el Torneo Clausura 2026, motivo por el cual la directiva centra sus esfuerzos en cerrar la incorporación de un último refuerzo. En ese sentido, se conoció que el conjunto merengue acaba de concretar el fichaje de un lateral reconocido que participó en el Mundial 2026.

Jorge Abdiel Gutiérrez y su fecha confirmada para fichar por Universitario de Deportes

PUEDES VER: Jorge Abdiel Gutiérrez ya tiene fecha de llegada para firmar por Universitario de Deportes

Universitario cerró el fichaje de futbolista que jugó el Mundial 2026

Una de las posiciones que quedaron sin refuerzos en Universitario fue el lateral izquierdo, puesto que quedó vulnerable tras la salida de José Carabalí. Precisamente, el periodista Gustavo Peralta informó que el club ya definió la llegada de un talentoso jugador. Se trata de Jorge Abdiel Gutiérrez.

El defensa panameño se encontraba militando en el Club La Guaira, donde venía destacando. Por ello, la ‘U’ ya tiene un acuerdo con el club venezolano para la llegada del lateral en condición de préstamo hasta final de temporada.

Jorge Abdiel Gutiérrez, Universitario de Deportes

Jorge Abdiel Gutiérrez es nuevo refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura

Confirmado: El panameño Jorge Abdiel Gutiérrez es nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Deportivo La Guaira de Venezuela lo cede a préstamo hasta diciembre de este año, con opción de compra. El lateral izquierdo, que también puede desempeñarse como carrilero, llegará mañana al Perú, mencionó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Horas previas, Peralta indicó, en el programa ‘Modo Fútbol’, que el acuerdo entre los clubes ya estaba cerrado, aunque aún faltaba definir las condiciones contractuales con el futbolista y su representante. No obstante, las dificultades se lograron superar.

"La 'U' ya eligió un refuerzo. El panameño Jorge Abdiel Gutiérrez está muy cerca de ser jugador de Universitario de Deportes. Tiene 27 años, pertenece al Club La Guaira de Venezuela. La 'U' y La Guaira ya tienen un acuerdo por el jugador. De concretarse todo, va a ser préstamo hasta fin de año con opción de compra. Solo falta un detalle con el jugador y su agente. Si ese detalle se arregla en las próximas horas, será anunciado rápidamente”, indicó.

Jorge Abdiel Gutiérrez jugó el Mundial 2026

Jorge Gutiérrez fue parte de la delegación de la selección de Panamá para el Mundial 2026, donde tuvo un rol de revulsivo. Hizo su debut mundialista en la derrota ante Inglaterra por 2-0 en la última fecha de la fase de grupos.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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