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Fossati reaparece con fuerte mensaje a Universitario que ilusiona a los hinchas: “Conseguir títulos”

El experimentado técnico uruguayo analizó el presente de Universitario de Deportes y dedicó unas palabras a Héctor Cúper.

Antonio Vidal
Fossati reaparece con fuerte mensaje a Universitario que ilusiona a los hinchas. Foto: Universitario
Fossati reaparece con fuerte mensaje a Universitario que ilusiona a los hinchas. Foto: Universitario
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Universitario atraviesa un momento complicado en la Liga 1, después de que en el Torneo Apertura Alianza Lima se quedara con el campeonato. Desde entonces, todas las miradas se han concentrado en el Torneo Clausura, donde el cuadro crema muestra una campaña bastante irregular en comparación con otras temporadas, en las que solía imponerse a sus adversarios.

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En ese contexto, Jorge Fossati habló sobre el presente de Universitario en una reciente conversación con PBO Campeonísimo. El técnico uruguayo, con amplia trayectoria, evocó su etapa en la institución merengue durante 2023 y 2025, y resaltó las vivencias positivas que tuvo en el club.

No obstante, Fossati aclaró que sus recuerdos no se limitan únicamente a los títulos conseguidos, sino también a la gran unión que logró construir entre jugadores, directivos e hinchas, aspecto que consideró fundamental para alcanzar los objetivos trazados.

Video: PBO Campeonísimo

"Dios me permitió trabajar como futbolista y entrenador. Gracias a Dios se pudo dar determinadas circunstancias y como bien dices, no estamos hablando de los títulos, sino de la comunión humana con los jugadores y con el grueso de la hinchada a la cual no me canso de agradecer. Agradezco el cariño a jugadores, hinchas y directiva por el apoyo", fueron las primeras palabras del 'Nonno'.

Jorge Fossati envió contundente mensaje a Héctor Cúper tras su paso por Universitario

Por último, Jorge Fossati afirmó que la unión forjada en Universitario de Deportes debe sostenerse en la actualidad, pues cree que la falta de esa conexión puede complicar mucho el logro de los objetivos.

"Estando en Universitario no se puede pensar en otra manera que no sea ganar, conseguir títulos, dar el máximo de tus posibilidades para que esos triunfos aparezcan. Si no hay esa comunión de esfuerzos, siempre va a costar el doble".

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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