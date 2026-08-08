Universitario anunció salida de futbolista campeón en plena disputa por Torneo Clausura: "Gracias"

Universitario de Deportes vuelve a sufrir una baja en su plantel luego de que anunciara la salida de un destacado jugador en plena disputa por el Torneo Clausura 2026. Los cremas aún no cierran el mercado de pases y generan preocupación en sus hinchas luego de los malos resultados obtenidos recientemente.

Universitario anunció salida de futbolista campeón en pleno Torneo Clausura

En las últimas semanas, se informó que el futbolista Jesús Castillo dejaría el club en plena disputa por el liderato del segundo campeonato de la Liga 1 2026. Recientemente, el club hizo oficial la salida del volante nacional y suma una nueva baja en su plantel.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Universitario agradeció al mediocentro por los servicios brindados durante el año que formó parte del plantel y recalcaron que fue una pieza esencial en la obtención del título del tricampeonato.

Universitario anunció la salida de Jesús Castillo rumbo al ES Tunis

“Gracias por tu garra, Jesús. Agradecemos a Jesús Castillo Molina por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra 29”, mencionó en primera instancia.

Del mismo modo, la 'U' confirmó que el pivote de 25 años continuará su carrera en el ES Tunis. Asimismo, además de desearle suerte en esta nueva etapa, revelaron que el club mantendrá el 20 % de los derechos del pase de Castillo, pensando en una futura venta.

“El mediocampista continuará su carrera en ES Tunis, club que adquirió el 80% de su pase. Éxitos en este próximo desafío, campeón”, informó el club en su publicación.

Jesús Castillo y sus números con Universitario

Jesús Castillo llegó a mediados de la temporada 2025 a las filas de Universitario donde tenía la misión de competir con Rodrigo Ureña. Sin embargo, tras la salida del chileno no logró brillar como se esperaba. El volante disputó 41 partidos, donde aportó con 3 asistencias.