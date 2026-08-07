Universitario goleó 4-1 a Alianza Lima y clasificó a la gran final de importante torneo

Universitario de Deportes conmemora su 102.º aniversario de fundación y, en ese contexto, su equipo Sub-16 logró un triunfo significativo frente a su principal rival, Alianza Lima. En plena celebración, además, obtuvo el pase a la gran final de un destacado torneo internacional.

Universitario ganó 4-1 a Alianza Lima y clasificó a la gran final de grandioso torneo internacional

La Sub 16 de Universitario consiguió una contundente clasificación a la final de la Copa Oro de la Adidas Cup Lima Sub 16. El conjunto crema se impuso por 4-1 ante Alianza Lima en una semifinal que dominó durante gran parte del encuentro y aseguró su presencia en la definición del certamen internacional de menores.

Universitario ganó 4-1 a Alianza Lima y clasificó a la final de la Adidas Cup Lima Sub-16

La ‘U’ encaminó el triunfo en la primera mitad. A los 25 minutos, un tiro libre de Chuyes terminó en el primer tanto tras un desvío, mientras que apenas dos minutos después Silva apareció dentro del área y, con un potente remate, colocó el 2-0 para los merengues.

Universitario de Deportes amplió la ventaja en el inicio del complemento nuevamente por intermedio de Chuyes. A los 36’, el atacante sacó un buen disparo desde fuera del área para marcar el tercero.

Alianza Lima reaccionó rápidamente y a los 38’ Bolzicco descontó con una definición frente al arco, aunque la ilusión blanquiazul duró poco. Solo dos minutos después, Silva volvió a hacerse presente en el marcador y aprovechó su oportunidad frente a la portería para establecer el 4-1 definitivo.

Universitario enfrentará a River Plate o Flamengo en la final de la Adidas Cup Lima Sub-16

Universitario de Deportes aseguró su pase a la gran final de la Copa Oro de la Adidas Cup Lima Sub 16, instancia en la que aguardará al vencedor de la otra semifinal entre Boca Juniors y Flamengo.