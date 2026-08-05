Ex Gremio elogió a Alianza Lima tras firmar con la blanquiazul por todo el 2026: "Proyecto"

Alianza Lima llegó a un acuerdo con Gremio de Porto Alegre para concretar el fichaje de una futbolista colombiana hasta diciembre de 2026. Tras firmar con la escuadra blanquiazul, la figura internacional se rindió en elogios ante los íntimos: estamos hablando de Daniela Montoya Quiroz.

Exfigura de Gremio se rindió en elogios ante Alianza Lima tras fichar con la blanquiazul por todo el 2026

Alianza hizo oficial en las redes sociales del club la presentación de Montoya, quien competirá en el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, con la meta de cerrar el año como tricampeona nacional.

“Experiencia, liderazgo y jerarquía para nuestro equipo. Daniela Montoya, una de las grandes referentes del fútbol femenino sudamericano, inicia una nueva etapa con la blanquiazul. ¡Vamos juntos por nuestro objetivo, Dani!”, se puede leer en las cuentas oficiales del equipo.

Daniela Montoya es el flamante fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Asimismo, tras concretar su fichaje a Alianza, Daniela Montoya se rindió en elogios ante el club por su gran gestión y ambición en el fútbol femenino y las ganas que tiene para seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional.

"Lo que más me convenció fue el proyecto. Sentí que Alianza Lima es un club que cree en el fútbol femenino, que quiere seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel. Para mí era importante llegar a un lugar donde hubiera ambición y donde pudiera aportar desde mi experiencia. Además, siempre tuve buena comunicación con Sisy Quiroz; su trabajo, su gestión en el club y su deseo de traerme fueron fundamentales”, declaró la futbolista colombiana.

Daniela Montoya se despidió de Gremio tras fichar por Alianza Lima

Daniela Montoya utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a todos los hinchas de Gremio para despedirse luego de dos temporadas desde su llegada en 2025.

Daniela Montoya jugó en Gremio antes de firmar por Alianza Lima

“Hoy cierro este capítulo de mi vida y solo tengo palabras de agradecimiento. Un día, Gremio me abrió sus puertas para cumplir el sueño de jugar en una de las ligas más importantes de Sudamérica y del mundo. Conocí personas increíbles, viví momentos inolvidables y asumí uno de los retos más significativos de mi carrera: volver a jugar en el fútbol del exterior y dejar el nombre de Colombia siempre en lo más alto”, escribió.