Partidos cuartos de final de la Copa de la Liga 2026: día, horarios y canal confirmado

Todo va quedando listo para lo que serán los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Ocho equipos siguen en carrera y son de la Liga 1 del fútbol peruano. Ahora, la FPF definió los días, horarios y estadios para afrontar estos cotejos que serán a partido único para el gusto de los aficionados.

Programación cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

MARTES 25 DE AGOSTO

Alianza Atlético vs. UTC - 3.00 p. m. (Campeones del 36)

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo - 3.00 p. m. (Estadio Alberto Gallardo)

Atlético Grau vs. Sport Boys - 3.00 p. m. (Estadio Municipal de la Matanza)

JUEVES 27 DE AGOSTO

ADT vs. CD Moquegua - 3.00 p. m. (Unión Tarma)

Vale indicar que cada uno de los partidos se verá por la señal en vivo en la plataforma de YouTube de Bicolor+.

Programación de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.

Uno de los partidos más atractivos para esta llave de cuartos de final de la Copa de la Liga es el que protagonizarán Sporting Cristal ante Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste está firme en conseguir este título para su palmarés como lo hizo en el Bicentenario, por lo que hinchas esperan que logre dar el 100% para seguir avanzando de ronda.

Otro de los compromisos que no pasa desapercibido es el de Atlético Grau y Sport Boys. El elenco albo no la pasa nada bien en la Liga 1, por lo que deberá analizar qué equipo enviar ante los rosados y así estar en óptimas condiciones para ambos torneos.