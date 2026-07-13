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Con Sporting Cristal, así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 ya tiene a sus ocho mejores equipos para afrontar los cuartos de final. Sporting Cristal es uno de los clasificados.

Diego Medina
Se confirmaron los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.
Se confirmaron los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Luego de una emocionante ronda de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026, se conocieron los ocho clasificados a la instancia de cuartos. Uno de los más destacados es Sporting Cristal, que tuvo que ir hasta la tanda de penales para superar a Bentín Tacna Heroica y sellar su presencia en esta instancia del campeonato.

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Llaves de cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026

  • Alianza Atlético vs. UTC
  • Atlético Grau vs. Sport Boys
  • Sporting Cristal vs. Sport Huancayo
  • ADT vs. CD Moquegua
Copa de la Liga

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026?

Los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 están programados entre los días 25 y 27 de agosto, a la par de lo que se afrontará en el Torneo Clausura. De momento, se aguarda que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determine las fechas exactas para cada uno de los cuatro cotejos, así como los horarios y escenarios deportivos.

Ningún club de Liga 2 en cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Los cinco clubes de Liga 2 que llegaron a octavos de final no pudieron superar su respectiva llave y quedaron fuera del torneo de la Copa de la Liga 2026. Alianza Atlético dejó atrás a Pirata FC, UTC hizo lo propio ante ADA Jaén, Atlético Grau venció a Carlos A. Mannucci, Sport Boys se impuso ante Comerciantes FC y Sporting Cristal derrotó por penales a Bentín Tacna Heroica.

Resultados de octavos de final de la Copa de la Liga 2026

  • Atlético Grau 1(8)-(7)1 Carlos A. Mannucci
  • Cienciano 2-3 ADT
  • Alianza Atlético 3-2 Pirata FC
  • Sport Boys 1-0 Comerciantes FC
  • Sport Huancayo 3-1 Los Chankas
  • Sporting Cristal 1(5)-(4)1 Bentín Tacna Heroica
  • CD Moquegua 0(4)-(2)0 Deportivo Garcilaso
  • UTC 4-1 ADA Jaén
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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