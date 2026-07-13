- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Alianza Lima vs Deportivo Cali
- The Strongest vs Bolívar
- Emelec vs Barcelona SC
- Sporting Cristal
- Universitario
- Fichajes Vóley
Con Sporting Cristal, así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026
La Copa de la Liga 2026 ya tiene a sus ocho mejores equipos para afrontar los cuartos de final. Sporting Cristal es uno de los clasificados.
Luego de una emocionante ronda de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026, se conocieron los ocho clasificados a la instancia de cuartos. Uno de los más destacados es Sporting Cristal, que tuvo que ir hasta la tanda de penales para superar a Bentín Tacna Heroica y sellar su presencia en esta instancia del campeonato.
Llaves de cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026
- Alianza Atlético vs. UTC
- Atlético Grau vs. Sport Boys
- Sporting Cristal vs. Sport Huancayo
- ADT vs. CD Moquegua
Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga.
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026?
Los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 están programados entre los días 25 y 27 de agosto, a la par de lo que se afrontará en el Torneo Clausura. De momento, se aguarda que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determine las fechas exactas para cada uno de los cuatro cotejos, así como los horarios y escenarios deportivos.
Ningún club de Liga 2 en cuartos de final de la Copa de la Liga 2026
Los cinco clubes de Liga 2 que llegaron a octavos de final no pudieron superar su respectiva llave y quedaron fuera del torneo de la Copa de la Liga 2026. Alianza Atlético dejó atrás a Pirata FC, UTC hizo lo propio ante ADA Jaén, Atlético Grau venció a Carlos A. Mannucci, Sport Boys se impuso ante Comerciantes FC y Sporting Cristal derrotó por penales a Bentín Tacna Heroica.
Resultados de octavos de final de la Copa de la Liga 2026
- Atlético Grau 1(8)-(7)1 Carlos A. Mannucci
- Cienciano 2-3 ADT
- Alianza Atlético 3-2 Pirata FC
- Sport Boys 1-0 Comerciantes FC
- Sport Huancayo 3-1 Los Chankas
- Sporting Cristal 1(5)-(4)1 Bentín Tacna Heroica
- CD Moquegua 0(4)-(2)0 Deportivo Garcilaso
- UTC 4-1 ADA Jaén
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50