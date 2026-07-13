Con Sporting Cristal, así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Luego de una emocionante ronda de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026, se conocieron los ocho clasificados a la instancia de cuartos. Uno de los más destacados es Sporting Cristal, que tuvo que ir hasta la tanda de penales para superar a Bentín Tacna Heroica y sellar su presencia en esta instancia del campeonato.

Llaves de cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026

Alianza Atlético vs. UTC

Atlético Grau vs. Sport Boys

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

ADT vs. CD Moquegua

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026?

Los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 están programados entre los días 25 y 27 de agosto, a la par de lo que se afrontará en el Torneo Clausura. De momento, se aguarda que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determine las fechas exactas para cada uno de los cuatro cotejos, así como los horarios y escenarios deportivos.

Ningún club de Liga 2 en cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Los cinco clubes de Liga 2 que llegaron a octavos de final no pudieron superar su respectiva llave y quedaron fuera del torneo de la Copa de la Liga 2026. Alianza Atlético dejó atrás a Pirata FC, UTC hizo lo propio ante ADA Jaén, Atlético Grau venció a Carlos A. Mannucci, Sport Boys se impuso ante Comerciantes FC y Sporting Cristal derrotó por penales a Bentín Tacna Heroica.

Resultados de octavos de final de la Copa de la Liga 2026