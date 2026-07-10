Copa Caliente de la Liga 1 2026: programación, canales y resultados de los octavos de final

A poco del reinicio de la Liga 1, se disputará una nueva etapa de la Copa Caliente de la Liga 2026, que cobra mayor interés con el arranque de los octavos de final. Aquí no hay margen de error: son llaves a partido único. La regla es clara: si el marcador queda igualado tras los 90 minutos, el boleto a los cuartos de final se definirá directamente en la tanda de penales.

La gran sorpresa de esta ronda es, sin duda, la ausencia de dos de los clubes más poderosos del país. Tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima quedaron fuera de carrera de manera prematura tras tomar una decisión arriesgada: afrontar la fase de grupos con sus equipos de reserva. Ambos priorizaron preservar a sus primeros equipos y concentraron sus esfuerzos en el Torneo Clausura, con lo que dejaron libre el camino en la Copa.

La otra cara de la moneda es Sporting Cristal, que sí avanzó a los octavos de final y aparece como uno de los favoritos para quedarse con el trofeo en La Florida. Los celestes saltarán a la cancha del Estadio Alberto Gallardo este sábado 11 de julio a las 3.30 p. m. para enfrentar a Bentín Tacna Heroica. En el Rímac no quieren sorpresas y presentarán a sus principales figuras para asegurar la clasificación en casa.

La programación de este fin de semana incluye duelos atractivos. Además del encuentro de Cristal, habrá cruces interesantes como el de Cienciano ante ADT en Cusco, Sport Boys en busca de hacerse fuerte en el Callao frente a Comerciantes FC y el choque entre Alianza Atlético y Pirata FC.

Programación octavos de final de la Copa Caliente de la Liga

Jueves 9 de julio

Atlético Grau vs. Carlos Mannucci | Hora: 3.00 p. m.

Viernes 10 de julio

Cienciano vs. ADT | Hora: 1.00 p. m.

Alianza Atlético vs. Pirata | Hora: 3.30 p. m.

Sport Boys vs. Comerciantes FC | Hora: 8.00 p. m.

Sábado 11 de julio

Sport Huancayo vs. Los Chankas | Hora: 1.00 p. m.

Sporting Cristal vs. Tacna Heroica | Hora: 3.30 p. m.

Domingo 12 de julio

Moquegua vs. Deportivo Garcilaso | Hora: 1.00 p. m.

UTC vs. ADA Jaén | Hora: 3.30 p. m.

¿Dónde ver la Copa Caliente de la Liga 2026?

Para que no te pierdas ningún encuentro de la Copa Caliente de la Liga 2026, puedes seguir la transmisión en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la FPF.