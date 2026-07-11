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Anthony Rosell, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por histórico Liga 1: "Bienvenido"

Anthony Rosell jugó en Alianza Lima en 2019, donde ganó el Torneo Clausura de ese año.

Eduardo Chirinos
Anthony Rosell jugará en club histórico de la Liga 1.
Anthony Rosell jugará en club histórico de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero
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Anthony Rosell, exjugador de Alianza Lima, remeció el mercado de pases tras concretar su llegada a un histórico club de la Liga 1. El lateral izquierdo de 31 años cambió de equipo a pocos días de iniciar el Torneo Clausura 2026, tras su paso por FC Cajamarca, donde no llegó a sumar minutos.

Jugador de casi medio millón llegó al Perú para volver a Matute. Foto: composición Líbero/Alianza Lima/Jax Latin Media

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Anthony Rosell, exjugador de Alianza Lima, jugará en histórico de la Liga 1

Tras permanecer un tiempo sin equipo luego de desligarse del cuadro cajamarquino, Anthony Rosell fue anunciado este sábado 11 de julio como nuevo fichaje del club Deportivo Garcilaso, un histórico del torneo local y de la ciudad imperial del Cusco. La noticia fue confirmada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida a su nueva figura.

“¡Bienvenido al Pedacito de Cielo, Anthony Rosell! Un nuevo guerrero se suma a nuestras filas para defender estos colores con entrega, compromiso y mucha garra. Desde hoy, esta también es tu casa. ¡A dejarlo todo por estos colores!”, publicó Deportivo Garcilaso en su cuenta de X.

Anthony Rosell

Anthony Rosell jugará en Deportivo Garcilaso.

Su paso por Alianza Lima

Como se recuerda, Anthony Rosell llegó a Alianza Lima a fines de 2018 para reforzar la línea defensiva del cuadro blanquiazul con miras a la Copa Libertadores del próximo año. Durante varios partidos se convirtió en el dueño de la banda izquierda y ayudó al equipo a ganar el Torneo Clausura 2019. Tras una terrible temporada 2020, se confirmó su salida en diciembre de ese año.

De esta forma, Deportivo Garcilaso se convierte en el decimocuarto equipo en la carrera de Rosell. Anteriormente, defendió las camisetas de FC Cajamarca, UTC, Atlético Grau, Deportivo Binacional, Sport Huancayo, Cienciano, Alianza Lima, Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, Sport Loreto, Atlético Minero, San Alejandro y Pacífico FC.

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