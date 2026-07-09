Dejó Al-Nassr y ahora es captado en club grande de la Liga 1 2026: "Vínculo con..."

¡Sorpresa! A poco de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una figura fue captada en las instalaciones de uno de los clubes más grandes del fútbol peruano luego de haber dejado Al-Nassr de Arabia Saudita, institución donde actualmente juega Cristiano Ronaldo. A continuación, te brindamos todos los detalles sobre este personaje.

El elenco en cuestión es FBC Melgar de Arequipa, que sigue luchando por salir campeón del balompié peruano, pero para ello necesita reforzarse en el presente mercado de fichajes; de lo contrario, volverá a quedarse lejos, como en el Torneo Apertura. Bajo esa premisa, recientemente recibió la visita de un importante director técnico con amplia experiencia a nivel mundial: Mano Menezes.

Si bien no se trata de una incorporación, la presencia del estratega motivó mucho al cuadro rojinegro y a todo su plantel, el cual la próxima semana comenzara con su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Mediante su cuenta oficial de ‘X’, la FPF anunció la momentánea llegada del entrenador de la selección peruana al ‘Dominó’, para conversar temas respecto al futuro de la Blanquirroja.

“Mano Menezes continúa fortaleciendo el vínculo con los clubes. El director técnico de La Bicolor visitó a FBC Melgar y compartió una jornada de trabajo con Miguel Rondelli y su comando técnico”, indicó la Federación Peruana de Fútbol en redes sociales. De esta forma, para desilusión de muchos hinchas, no se trata de una nueva incorporación para el cuadro de Arequipa.

Mano Menezes visitó Melgar.

Trayectoria de Mano Menezes

Estos han sido sus clubes: