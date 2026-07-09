Universitario y Alianza lo buscaron, pero señaló que puede firmar con Sporting Cristal: "Posible"

El mercado de pases de la Liga 1 se mueve con gran intensidad y todos los clubes buscan potenciar sus planteles para el Torneo Clausura. En ese sentido, un destacado jugador nacional acaba de emocionar a los hinchas al indicar que no descarta su llegada a Sporting Cristal, pese a que fue pretendido por Universitario y Alianza Lima.

Universitario y Alianza lo buscaron, pero señaló que puede firmar con Sporting Cristal

Sporting Cristal ha tenido a grandes jugadores en su plantel en los últimos años y uno de los que más expectativas generó entre los hinchas fue Fernando Pacheco. El extremo era considerado una promesa y ahora, tras quedar libre, comentó sobre la opción de retornar al Rímac.

En una entrevista con el programa 'Entre Ceja y Ceja', Pacheco no cerró las puertas a un posible retorno a Cristal. Según indicó, esa posibilidad siempre está latente, ya que no tendría motivos para rechazar a los rimenses, aunque fue claro al precisar que no es una alternativa cercana.

Video: 'Entre Ceja y Ceja'

"Todo puede pasar, creo. Hoy en día con 26, yo creo que no me cerraría a una posible vuelta a Cristal. Estuve con Mosquera poco tiempo, trabajé con él solo 6 meses en 2022. Es un técnico bastante bueno, muy pegado al jugador, transmite confianza y eso es importante. Entonces, hablar de Cristal y una posible vuelta muy cercana, no lo sé. Las puertas siempre están abiertas y si Cristal se presenta en el camino, no tendrías por qué decirle no", señaló el futbolista nacional.

Del mismo modo, destacó que tener a Roberto Mosquera en la dirección técnica es un plus para el equipo, pues transmite mucha confianza al plantel.

Fernando Pacheco fue pretendido por Universitario y Alianza Lima

En las últimas semanas, el periodista José Varela reveló que el nombre de Fernando Pacheco era una alternativa sumamente valorada en Universitario y Alianza Lima para el Torneo Clausura, además de Cienciano, especialmente tras su salida como agente libre del Ironi Kiryat Shmona de Israel. Sin embargo, precisó que existió un sondeo preliminar, pero no una oferta formal.