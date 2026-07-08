Sporting Cristal venció 5-2 a equipo campeón y genera ilusión en su hinchada para el Clausura

Sporting Cristal sigue con sus preparativos para el inicio del Torneo Clausura, donde tiene como principal objetivo ganar la mayor cantidad de partidos posibles y escalar posiciones en la tabla. En ese contexto, el primer equipo logró un vital triunfo que aumenta las expectativas de sus hinchas con miras al segundo torneo del año.

Sporting Cristal venció 5-2 a equipo campeón y genera ilusión en su hinchada

Conscientes de que necesitan llegar en su mejor forma física, el plantel de Sporting Cristal viene disputando una serie de entrenamientos y partidos de práctica. En esta oportunidad, se enfrentó a la escuadra de la Universidad San Martín en un partido amistoso disputado en las inmediaciones de La Florida.

Los cerveceros lograron mostrar una gran imagen y terminaron imponiéndose por un marcador global de 5-2 ante los santos. El primer tiempo mostró un nivel más parejo entre los equipos, pero Cristal encontró los goles por medio de Martín Távara y un autogol de su rival.

Juan Cuesta anotó dos goles en la victoria de Sporting Cristal

Ya en la segunda mitad, el equipo comandado por el DT Roberto Mosquera demostró tener mayor jerarquía en ataque y logró marcar en tres oportunidades. Cristian Benavente se hizo presente en el marcador y Juan Cuesta, uno de los fichajes para el Torneo Clausura, se estrenó como goleador con un doblete.

Este resultado generó gran entusiasmo en los hinchas, que ya esperan ver la nueva faceta de su equipo al mando de Mosquera, encargado de devolverlo a la gloria. Además, representa un gran impulso anímico para los jugadores de cara al inicio del segundo campeonato del año.

Por su parte, San Martín, uno de los clubes campeones nacionales, deberá tomar nota de los puntos a corregir en busca de mejorar su nivel para la Liga 2, donde buscan su ascenso a la primera división.

Fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Por el momento Sporting Cristal ha concretado la llegada de dos jugadores para potenciar su plantel de cara al inicio del Torneo Clausura: Juan Cuesta y el delantero Michael Hoyos.