Cristal busca remecer el mercado fichando a campeón con la 'U' para el Clausura: “Harán gestiones”

Sporting Cristal quiere reforzarse de la mejor manera para el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que viene realizando una serie de fichajes en zonas estratégicas para complementar el esquema de su plantel. Sin embargo, se dio a conocer que el cuadro rimense sigue buscando futbolistas, ahora para la saga central. Por ello, se supo que irá por un jugador que fue dos veces campeón con Universitario de Deportes.

De acuerdo con información del periodista Paul Pérez, durante el programa Modo Fútbol se dio a conocer que los celestes han preguntado por Marco Saravia, exjugador del elenco crema, que actualmente se encuentra en Uruguay y defiende los colores de Defensor SC. Esta situación ha despertado las alertas, pues, de concretarse esta incorporación, la ‘U’ recibiría un mazazo al tratarse de un futbolista que pasó por sus filas y reforzaría a un rival que buscará pelear en lo más alto del Clausura.

“A mí lo que me dijeron es que Cristal quiere sí o sí a un futbolista peruano que está en el exterior y juega de central. El futbolista por el que Cristal consultó y hará las gestiones para que juegue en Cristal es Marco Saravia. Cristal quiere a Marco Saravia”.

Marcos Saravia llegó a Universitario en el 2023

¿Marco Saravia aún pertenece a Universitario?

Cabe señalar que el defensa central de 27 años actualmente ya no pertenece a Universitario, por lo que es libre de fichar por el equipo rimense que, de acuerdo con la información proporcionada en el programa, lo quiere desde hace mucho tiempo, cuando el jugador aún se encontraba en Cusco FC en calidad de préstamo por parte del elenco crema.

¿Qué títulos ganó Marco Saravia con Universitario?

Saravia llegó a coronarse dos veces campeón con Universitario, en las temporadas 2023 y 2024.

Campeón de la Liga 1 2023 – Universitario de Deportes

Campeón de la Liga 1 2024 – Universitario de Deportes

¿Dónde jugó Marco Saravia?