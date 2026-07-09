0
EN VIVO
Previa Francia vs Marruecos por el Mundial 2026

Cristal busca remecer el mercado fichando a campeón con la 'U' para el Clausura: “Harán gestiones”

Sporting Cristal busca reforzar su plantilla para el Torneo Clausura, por lo que ha puesto en la mira a un jugador que fue campeón con Universitario.

Antonio Vidal
Sporting Cristal busca remecer el mercado fichando a campeón con la 'U' para el Clausura. Foto: composición Líbero
Sporting Cristal busca remecer el mercado fichando a campeón con la 'U' para el Clausura. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal quiere reforzarse de la mejor manera para el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que viene realizando una serie de fichajes en zonas estratégicas para complementar el esquema de su plantel. Sin embargo, se dio a conocer que el cuadro rimense sigue buscando futbolistas, ahora para la saga central. Por ello, se supo que irá por un jugador que fue dos veces campeón con Universitario de Deportes.

De acuerdo con información del periodista Paul Pérez, durante el programa Modo Fútbol se dio a conocer que los celestes han preguntado por Marco Saravia, exjugador del elenco crema, que actualmente se encuentra en Uruguay y defiende los colores de Defensor SC. Esta situación ha despertado las alertas, pues, de concretarse esta incorporación, la ‘U’ recibiría un mazazo al tratarse de un futbolista que pasó por sus filas y reforzaría a un rival que buscará pelear en lo más alto del Clausura.

A mí lo que me dijeron es que Cristal quiere sí o sí a un futbolista peruano que está en el exterior y juega de central. El futbolista por el que Cristal consultó y hará las gestiones para que juegue en Cristal es Marco Saravia. Cristal quiere a Marco Saravia”.

Marcos Saravia llegó a Universitario en el 2023

Marcos Saravia llegó a Universitario en el 2023

¿Marco Saravia aún pertenece a Universitario?

Cabe señalar que el defensa central de 27 años actualmente ya no pertenece a Universitario, por lo que es libre de fichar por el equipo rimense que, de acuerdo con la información proporcionada en el programa, lo quiere desde hace mucho tiempo, cuando el jugador aún se encontraba en Cusco FC en calidad de préstamo por parte del elenco crema.

¿Qué títulos ganó Marco Saravia con Universitario?

Saravia llegó a coronarse dos veces campeón con Universitario, en las temporadas 2023 y 2024.

  • Campeón de la Liga 1 2023 – Universitario de Deportes
  • Campeón de la Liga 1 2024 – Universitario de Deportes

¿Dónde jugó Marco Saravia?

  • Deportivo Municipal II → Deportivo Municipal (2017)
  • Deportivo Municipal → Grêmio B (cedido, 2018)
  • Grêmio B → Deportivo Municipal (fin de cesión, 2018)
  • Deportivo Municipal → Unión Comercio (cedido, 2018)
  • Unión Comercio → Deportivo Municipal (fin de cesión, 2018)
  • Deportivo Municipal → Unión Huaral (cedido, 2019)
  • Unión Huaral → Deportivo Municipal (fin de cesión, 2019)
  • Deportivo Municipal → Cusco FC (cedido, 2020)
  • Cusco FC → Deportivo Municipal (fin de cesión, 2020)
  • Deportivo Municipal → Universitario (2023)
  • Universitario → Cusco FC (cedido, 2025)
  • Cusco FC → Universitario (fin de cesión, 2025)
  • Universitario → Defensor Sporting (2025)
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario de Deportes sumó a futbolista colombiano por todo el 2026

  2. Campeón con Universitario fue pedido por Pablo Guede para firmar por Alianza: "Me habló para ir"

  3. Sporting Cristal venció 5-2 a equipo campeón y genera ilusión en su hinchada para el Clausura

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano