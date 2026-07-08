Rechazó a Universitario y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal: "El equipo más grande"

Sporting Cristal tiene la misión de mejorar su rendimiento en el segundo semestre del año y coronarse con el título del Torneo Clausura. Por ello, concretó la llegada de un destacado jugador para potenciar su delantera. Precisamente, este atacante rechazó en el pasado a Universitario y ahora no dudó en elogiar a los rimenses.

Rechazó a Universitario y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal

Uno de los jugadores que más expectativa ha generado entre los hinchas de Sporting Cristal es el delantero Michael Hoyos, uno de los flamantes refuerzos para el Torneo Clausura, torneo en el que acompañará a Hernán Barcos en ataque.

El jugador fue presentado por el club en conferencia de prensa y en sus primeras palabras no dudó en resaltar la jerarquía de la escuadra del Rímac, al catalogarla como el más grande del fútbol peruano. Además, señaló que llega a la institución con la mentalidad de salir campeón al final de la temporada.

“Estoy feliz de llegar al equipo más grande del Perú, Sporting Cristal y con todas las ganas e ilusión de campeonar y dejar al club en lo más alto. Estoy feliz de estar acá”, señaló el delantero durante su presentación.

Michael Hoyos también posó con la camiseta de Sporting Cristal, con la que usará el dorsal 22. El atacante llega al club con la misión de aportar su cuota goleadora, un aspecto en el que el equipo ha padecido con sus últimos delanteros.

Michael Hoyos rechazó llegar a Universitario

A inicios del 2026, Michael Hoyos sonaba con fuerza para llegar a las filas de Universitario e incluso el periodista Gustavo Peralta reveló que su fichaje estaba sumamente avanzado. Sin embargo, fue el propio jugador quien declaró públicamente que no llegaría a la escuadra de Ate: “No voy a Perú. Si lo que quieren es saber eso…No voy a Perú”, mencionó en su momento.

Trayectoria de Michael Hoyos