¿Qué jugadores de Sporting Cristal podrían dejar el equipo tras la llegada de Michael Hoyos?

Sporting Cristal sigue reforzando su plantel con miras al Torneo Clausura y oficializó la incorporación del delantero Michael Hoyos. El atacante argentino, de 34 años, firmó contrato con el cuadro rimense hasta diciembre del 2027, tras culminar su vínculo con Newell’s Old Boys, y ahora el club tiene que liberar un cupo de extranjero.

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Hoyos nació en Estados Unidos, pero cuenta con nacionalidades argentina y ecuatoriana. A lo largo de su carrera, defendió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Sarmiento, Barcelona SC, Liga de Quito y Newell’s Old Boys, entre otros clubes, además de registrar una amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano.

Con su incorporación, Sporting Cristal suma tres refuerzos para afrontar el segundo semestre de la temporada, junto con el delantero Hernán Barcos y el extremo Juan Manuel Cuesta. La directiva confía en que estas incorporaciones potencien el plantel para pelear el Torneo Clausura y cumplir los objetivos del año.

Ahora, el siguiente paso será liberar un cupo de extranjero. Dentro del club, evalúan la situación de los brasileños Gabriel Santana y Felipe Vizeu, y entre ambos saldría el futbolista que dejará La Florida para permitir la inscripción de Michael Hoyos en el plantel rimense.

Con Gabriel Santana, hace unas semanas se habló de rescindir contrato, pero no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, sigue en la mira, al igual que Felipe Vizeu. En los siguientes días se podría definir quién dejaría el plantel.