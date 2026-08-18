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Pablo Guede y la increíble racha que desea alargar ante Melgar en Arequipa

Pablo Guede busca expandir la buena racha que lleva desde que llegó a Alianza Lima en el inicio de la temporada.

Sandro Bazán
Pablo Guede quiere seguir en racha el domingo ante Melgar en Arequipa.
Pablo Guede quiere seguir en racha el domingo ante Melgar en Arequipa. | Composición: Líbero
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Aunque no se puede catalogar de una final el partido del domingo ante Melgar en Arequipa, existen algunos matices para determinar qué es un partido más que clave para continuar como el único líder del Torneo Clausura. Pablo Guede apunta a continuar agrandando sus buenos números “tumbando” a los “rojinegros.

D'Alessandro Montenegro dio positivo al control antidopaje en partido de Alianza Lima.

PUEDES VER: D'Alessandro Montenegro dio positivo en antidoping tras partido de Alianza Lima: ¿Qué pasó?

El 'Sargento' se caracteriza por ser un entrenador muy estratégico y cambiante en sus esquemas fecha tras fecha, por ello quiere plantear un partido a la altura para conseguir su partido número 14 de forma consecutiva sin conocer de derrotas en la temporada.

"Tenemos que hacer un partido acertado en la próxima fecha. Se viene un rival complicado, pero vamos con nuestras armas y queremos seguir mejorando. El equipo siempre quiere trabajar para mejorar y eso es muy importante para todos nosotros", aseguró.

Alianza confía en su poder ofensivo para hacer daño y conseguir una victoria clave en la “Ciudad Blanca”.

Alianza Lima llega invicto en plazas de altura y busca mantener su buen registro ante Melgar.

Pablo Guede hará fútbol el jueves y el viernes para definir su once inicial ante Melgar. La consigna es preparar un partido inteligente para continuar con una curva ascendente de paso en partidos jugados en ciudades de altura. Alianza nunca perdió en todas sus visitas hasta el momento.

Kevin Quevedo y el motivo por el que no juega en Alianza Lima

Según informó el periodista José Varela, los problemas entre Kevin Quevedo y Pablo Guede surgieron antes del reinicio de la Liga 1 tras el receso por el Mundial 2026. El extremo no cumplió con una serie de trabajos a nivel físico que el estratega ordenó a sus dirigidos cumplir durante la para mundialista.

No obstante, la gota que derramó el vaso, según Varela, fue un impase que tuvo con un miembro del comando técnico tras el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético. Los jugadores que no tuvieron minutos ante el ‘Vendaval’, hicieron trabajos en campo. Kevin Quevedo llegó tarde a dicha sesión y trotó solo, no obstante, el aún aliancista desobedeció una orden de un asistente de Pablo Guede y se retiró antes de culminar los trabajos.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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