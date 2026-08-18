D'Alessandro Montenegro dio positivo en antidoping tras partido de Alianza Lima: ¿Qué pasó?

Una noticia ha causado asombro en tienda blanquiazul al revelarse que el futbolista D'Alessandro Montenegro ha dado positivo al control antidopaje luego del partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo que se disputó en suelo paraguayo. Este choque fue por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en el que el lateral derecho fue titular en la caída por 1-0.

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D'Alessandro Montenegro dio positivo a doping en Alianza Lima

LÍBERO pudo conocer que el fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026 vive momentos de tensión tras conocerse que ante los exámenes antidopaje de la Conmebol se detectó un elemento que va contra las normativas del fútbol profesional. El jugador se encuentra a la espera de una contraprueba para evitar todo tipo de sanción para el futuro.

Muy aparte de estar a la espera de estos resultados médicos, el jugador no ha tenido la continuidad esperada en Alianza Lima a lo largo de la temporada 2026. Apenas ha disputado dos encuentros, siendo uno el mencionado de Copa Libertadores y los últimos minutos del choque de la primera jornada ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura.

"Es una información preliminar. El futbolista dio positivo en un control antidoping. Fue en el partido ante 2 de mayo en Paraguay, 11 de febrero. el futbolista dejó de entrenar con el equipo. Eso tiene que suceder. No participa con el equipo. Por eso no se le vio en la celebración por el Torneo Apertura. Adicionalmente, me indican que este mes habría una audiencia. Es un medicamento que el jugador ya manejaba. Los jugadores que van al gimnasio, a veces toman unas cosas.", informó el periodista José Varela en 'Modo Fútbol'.

D'Alessandro Montenegro no ha llegado a tener los minutos esperados en Alianza Lima.

De momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte del jugador y el Club Alianza Lima, por lo que hinchas están a la espera de cómo se va a tratar este tema por el bien del futbolista y la misma institución blanquiazul. Ahora, se aguardan las medidas a tomar contra el futbolista en caso se corrobore el resultado positivo de doping en D'Alessandro Montenegro.

¿En qué clubes jugó D'Alessandro Montenegro?

Deportivo Llacuabamba

ADT

Alianza Lima

Valor de mercado de D'Alessandro Montenegro

Según el portal Transfermarkt, D'Alessandro Montenegro tiene un valor de mercado de 450 mil euros a sus 23 años. El lateral derecho tuvo su mejor momento a inicios de año con una cifra de 500 mil euros, pero por no tener minutos ha ido decayendo poco a poco.