Revelan la decisión final de Universitario sobre el futuro de Héctor Cúper: "No continuaría"

Universitario de Deportes ya tendría una decisión final sobre el futuro de Héctor Cúper. Según información del periodista Giancarlo Granda, el cuadro crema decidió que el estratega no continúe al mando del equipo y en las próximas horas se haría oficial a través de un comunicado en sus redes sociales.

Héctor Cúper no continuaría en Universitario de Deportes

De acuerdo con el citado comunicador, ya existiría un consenso para poner fin a la era Cúper, tras la dura goleada por 4-0 que sufrió el conjunto merengue en la fecha 10 del Torneo Clausura ante Deportivo Garcilaso, resultado que lo desplazó del primer lugar del Torneo Clausura y acortó su distancia con el resto de equipos que luchan los primeros lugares.

"Hoy van a haber novedades en Universitario. Hoy, tengo entendido que va a salir un comunicado. Hoy se anunciaría la no continuidad de Héctor Cúper al mando de Universitario. Tengo entendido que hay una decisión ya tomada y que Cúper no continuaria al mando de la 'U'“, señaló Granda en el programa Nacional Deportes.

¿Quién reemplazaría a Héctor Cúper en Universitario?

Asimismo, el 'Flaco' señaló que, para la mayoría de la administración crema, el elegido para reemplazar a Cúper en el banquillo sería Fabián Bustos, campeón con la 'U' en la temporada 2024 y actualmente sin equipo.

"El próximo técnico de la 'U', hay un consenso absoluto, hay un consenso salvo uno de los que toman decisiones. De los que toman decisiones en la 'U' hay uno que no quiere que se vaya Cúper. Hay un consenso para que el próximo técnico de la 'U' sea Fabián Bustos. Entienden ellos, en la interna, que es el técnico acorde pensando en que faltan 7 fechas y que conoce al plantel", sostuvo.