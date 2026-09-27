Universitario sorprende con tres nombres inéditos: "Angelo Salís, Iván Villalobos y Claudio Revatta"

¡Atención! Mientras el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se encuentra pausado por los amistosos de selecciones en la fecha FIFA, Universitario de Deportes dio la hora y sorprendió a sus miles de hinchas alrededor del Perú al anunciar a tres nombres totalmente inéditos. Te contamos de qué se trata.

Como sabemos, el conjunto merengue quiere salir tetracampeón nacional y para ello debe tener un plantel altamente competitivo, y de eso se encarga Héctor Cúper. En medio de tal asunto, para distraer un poco a los aficionados, la 'U' hizo una tremenda publicación en sus redes sociales, aunque no trata de fútbol.

Resulta que recientemente Universitario de Deportes realizó una maratón para todos sus hinchas, en la que los primeros tres lugares se llevaron diversos premios. Por ello, el cuadro crema anunció con un mensaje a los ganadores de esta carrera y publicó una fotografía de ellos que emocionó a sus seguidores.

"¡Felicitaciones, cremas! Categoría varones: Angelo Salís, Iván Villalobos y Claudio Revatta", indicó la 'U' en redes sociales. El primer puesto se llevó un vale de pizza gratis durante un año completo en la conocida cadena de comida rápida Papa John's y un viaje doble con destino nacional.

Universitario y su premiación.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental el sábado 10 de octubre, por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. de Lima, Perú.