Mauricio Pochettino sobre la selección peruana tras goleada de Estados Unidos: "Jugó muy bien"

La abultada derrota de la selección peruana sigue dando de qué hablar y uno de los que se pronunció fue Mauricio Pochettino, técnico de la selección estadounidense, quien se refirió al juego mostrado por la Bicolor bajo el mando de Mano Menezes. El argentino reafirmó una vez más su postura sobre la Bicolor, señalando que fue un rival duro, que tuvieron sus argumentos para generar peligro y llevarse el triunfo con un aplastante 4-1.

Mauricio Pochettino sobre victoria ante la selección peruana

Al analizar lo ocurrido en el partido disputado en Orlando, Pochettino destacó el nivel mostrado por la selección peruana y recordó sus recientes enfrentamientos ante selecciones de jerarquía como España y Senegal, resaltando así la importancia del triunfo conseguido por su equipo.

Pochettino señaló que Perú fue un rival difícil. Foto: composición Líbero

"Estoy muy orgulloso porque creo que competimos muy bien. Insisto, ante una selección como Perú que es muy difícil, que le resultó muy difícil a selecciones antes del Mundial como Senegal o España. Cuando estábamos mirando partidos de Perú, creo que fue un equipo que jugó muy bien frente a dos selecciones como España y Senegal, y por eso considero que es un mérito enorme para el equipo y para nuestros jugadores, porque hoy competimos bien", expresó en conferencia de prensa.

Eso sí, el técnico de Estados Unidos dejó en claro el dominio que mostró su equipo durante el partido: "Generamos muchas ocasiones, dominamos, jugamos en campo contrario y concedimos apenas unas pocas acciones. Por eso creo que hay un gran mérito, pero ahora tenemos que mantener los pies sobre la tierra; tenemos tres partidos por delante" complementó.

Próximo desafío de la selección peruana

La Bicolor volverá a la acción este martes 29 de septiembre, cuando se mida ante México en el Sports Illustrated Stadium, recinto ubicado en Nueva Jersey y con capacidad para 25.000 espectadores.