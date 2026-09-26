0
PREVIA
Chile vs. Canadá por amistoso

Próximo partido de Perú por fecha FIFA: fecha, hora y canal para el partido contra México en Nueva Jersey

Luego de lo que fue la terrible derrota ante Estados Unidos, la selección peruana deberá voltear la página y enfocarse en el compromiso ante México.

Antonio Vidal
Próximo partido de Perú por fecha FIFA contra México. Foto: composición Líbero/IG
Próximo partido de Perú por fecha FIFA contra México. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

La selección peruana consiguió un resultado desastroso ante Estados Unidos con un aplastante 4-1 en el amistoso de fecha FIFA disputado en el estadio Inter&Co. Ahora, Mano Menezes y sus pupilos deberán enfocarse en el segundo encuentro de esta gira internacional, que será contra México y se disputará en New Jersey. Aquí, Diario Líbero te deja la programación de este partidazo.

Golazo de Gianluca Lapadula para el empate 1-1 de Perú vs Estados Unidos

PUEDES VER: ¡Inoxidable! Golazo de Gianluca Lapadula para el empate 1-1 de Perú vs Estados Unidos - VIDEO

¿Cuándo juega Perú vs. México por fecha FIFA?

El siguiente duelo de la Bicolor está programado para el martes 29 de septiembre, encuentro que se disputará en el Sports Illustrated Stadium, que cuenta con una capacidad para 25.000 espectadores.

La selección peruana enfrentará a México

La selección peruana enfrentará a México

¿A qué hora juega Perú vs. México por fecha FIFA?

El compromiso entre la Bicolor y el Tri se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países para que las personas nacionales no se pierdan este partidazo.

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.
  • En México: 7.00 p. m.
  • En Bolivia, Venezuela y Chile: 9.00 p. m.
  • En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.
  • En España: 3.00 a. m. del 30 de septiembre.

¿Dónde ver Perú vs. México por fecha FIFA?

El amistoso internacional entre Perú y México podrá ser seguido en vivo por los hinchas peruanos a través de América Televisión (Canal 4) y su plataforma de streaming, América tvGO.

Previa del partido entre Perú vs México

Perú llega a este encuentro con la obligación de recuperarse tras la derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el inicio de esta fecha FIFA. Por su parte, México afrontará el duelo después de su participación en el Mundial 2026 y con el objetivo de continuar preparando su próximo proceso internacional.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Golpe a la Bicolor! Estados Unidos apabulló 4-1 a Perú por amistoso de fecha FIFA

  2. ¿Reemplazará a Alejandro Duarte? El nuevo arquero que ilusiona a los hinchas de Alianza Lima

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano