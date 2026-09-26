Próximo partido de Perú por fecha FIFA: fecha, hora y canal para el partido contra México en Nueva Jersey

La selección peruana consiguió un resultado desastroso ante Estados Unidos con un aplastante 4-1 en el amistoso de fecha FIFA disputado en el estadio Inter&Co. Ahora, Mano Menezes y sus pupilos deberán enfocarse en el segundo encuentro de esta gira internacional, que será contra México y se disputará en New Jersey. Aquí, Diario Líbero te deja la programación de este partidazo.

¿Cuándo juega Perú vs. México por fecha FIFA?

El siguiente duelo de la Bicolor está programado para el martes 29 de septiembre, encuentro que se disputará en el Sports Illustrated Stadium, que cuenta con una capacidad para 25.000 espectadores.

La selección peruana enfrentará a México

¿A qué hora juega Perú vs. México por fecha FIFA?

El compromiso entre la Bicolor y el Tri se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países para que las personas nacionales no se pierdan este partidazo.

En Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

En México: 7.00 p. m.

En Bolivia, Venezuela y Chile: 9.00 p. m.

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.

En España: 3.00 a. m. del 30 de septiembre.

¿Dónde ver Perú vs. México por fecha FIFA?

El amistoso internacional entre Perú y México podrá ser seguido en vivo por los hinchas peruanos a través de América Televisión (Canal 4) y su plataforma de streaming, América tvGO.

Previa del partido entre Perú vs México

Perú llega a este encuentro con la obligación de recuperarse tras la derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el inicio de esta fecha FIFA. Por su parte, México afrontará el duelo después de su participación en el Mundial 2026 y con el objetivo de continuar preparando su próximo proceso internacional.