Nolberto Solano, ex asistente técnico de Perú, sufrió fuerte suceso como DT de Pakistán

Nolberto Solano no tuvo el debut esperado como entrenador de la selección de Pakistán. El exasistente técnico de la selección peruana inició su participación en la Copa ASEAN de la FIFA con una contundente derrota por 4-0 ante Tailandia, resultado que dejó al combinado asiático obligado a reaccionar en su siguiente presentación.

Nolberto Solano sufrió rotundo acontecimiento como técnico de la selección de Pakistán

Pakistán, dirigido por Solano, se encontró con un rival que mostró superioridad durante el encuentro y terminó imponiéndose con claridad. Tras el partido, el estratega peruano reconoció el nivel de Tailandia y tomó la derrota como una oportunidad para identificar los aspectos que deberán mejorar.

“Ellos eran un equipo muy bueno. Estas son grandes lecciones. Tenemos que seguir adelante. Si queremos hacerlo mejor en el futuro y ganar en Asia, tenemos que mejorar mucho”, señaló Solano luego del encuentro.

Nolberto Solano perdió goleado con Pakistán en su debut por la Copa Asean

Cabe mencionar que, la Copa ASEAN de la FIFA se desarrolla en Indonesia y Hong Kong, China, y corresponde a la primera edición de este certamen. El torneo fue creado con el objetivo de brindar a las selecciones de la región una competencia internacional estructurada y generar nuevas oportunidades para los aficionados.

¿Cuál es el próximo partido de Nolberto Solano como técnico de Pakistán?

Ahora, la selección de Pakistán tendrá que pasar rápidamente la página, pues afrontará su segundo compromiso del Grupo B este martes desde las 3.00 a. m. (hora peruana) ante Filipinas. Su próximo rival también llegará con la necesidad de sumar, luego de perder por la mínima diferencia frente a Vietnam en su debut.