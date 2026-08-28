Nolberto Solano quedó 'enmarcado' en espectacular homenaje del Newcastle: "Sensación especial"

La relación de Nolberto Solano con Newcastle United sigue siendo muy especial, al punto de que esta semana volvió a ser reconocido como una de las grandes leyendas en la historia del tradicional club inglés. A través de sus redes sociales, Solano compartió que recibió un nuevo homenaje por parte de Newcastle, equipo al que llegó en 1998 procedente de Boca Juniors.

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En la imagen, se puede ver al 'Maestrito', aquel apodo que le colocó el reconocido Diego Armando Maradona cuando jugaban en Boca Juniors, con un cuadro enmarcado que lleva su apellido. Situación que ha alegrado a los hinchas del jugador peruano.

"Grandes recuerdos, gente maravillosa y siempre una sensación especial al representar los colores blanco y negro. Orgulloso de volver a ver el número 4. Gracias por la invitación, David y Newcastle", escribió en una emotiva publicación vía Instagram.

Publicación de Nolberto Solano

Títulos ganados por Nolberto Solano cuando estuvo en Newcastle