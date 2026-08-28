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Nolberto Solano quedó 'enmarcado' en espectacular homenaje del Newcastle: "Sensación especial"

Nolberto Solano fue homenajeado nuevamente por Newcastle United, reafirmando su estatus como una de las leyendas del club inglés.

Antonio Vidal
Nolberto Solano quedó 'enmarcado' en espectacular homenaje del Newcastle. Foto: composición Líbero
Nolberto Solano quedó 'enmarcado' en espectacular homenaje del Newcastle. Foto: composición Líbero
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La relación de Nolberto Solano con Newcastle United sigue siendo muy especial, al punto de que esta semana volvió a ser reconocido como una de las grandes leyendas en la historia del tradicional club inglés. A través de sus redes sociales, Solano compartió que recibió un nuevo homenaje por parte de Newcastle, equipo al que llegó en 1998 procedente de Boca Juniors.

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En la imagen, se puede ver al 'Maestrito', aquel apodo que le colocó el reconocido Diego Armando Maradona cuando jugaban en Boca Juniors, con un cuadro enmarcado que lleva su apellido. Situación que ha alegrado a los hinchas del jugador peruano.

"Grandes recuerdos, gente maravillosa y siempre una sensación especial al representar los colores blanco y negro. Orgulloso de volver a ver el número 4. Gracias por la invitación, David y Newcastle", escribió en una emotiva publicación vía Instagram.

Publicación de Nolberto Solano

Publicación de Nolberto Solano

Títulos ganados por Nolberto Solano cuando estuvo en Newcastle

  • Copa Intertoto de la UEFA 2006: campeón del torneo
  • Salón de la Fama del Newcastle United
  • Máximos asistidores al goleador Alan Shearer
  • Superó 300 partidos con Newcastle
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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