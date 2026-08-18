Nolberto Solano cuestionó fuertemente que Perú juegue las Eliminatorias en altura: "No es garantía"

Nolberto Solano, director técnico de la selección de Pakistán, se pronunció tras conocerse que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que la selección peruana juegue sus partidos de local para las próximas Eliminatorias Sudamericanas en ciudades de altura como Cusco y Puno. Al respecto, el popular 'Maestrito' fue tajante en cuestionar dicha iniciativa.

Nolberto Solano en contra de que Perú juegue las Eliminatorias en ciudades de altura

En entrevista para Radio Ovación, el también ex entrenador de Universitario de Deportes, criticó la propuesta de la entidad encabezada por Agustín Lozano, alegando que llevar los partidos a ciudades de altura “no es garantía” de victoria, en ese sentido, puso como ejemplo las campañas de la selección boliviana y sus constantes fracasos pese a contar con la ventaja de las condiciones geográficas de ciudades como La Paz y Sucre.

"Sin duda ese es un tema bien polémico, si nos basamos en la historia, Bolivia participa jugando en altura y ha tenido la oportunidad de jugar el repechaje, entonces no es una garantía lo de la altura, sino en los campeonatos internacionales de clubes serían protagonistas los equipos peruanos, como lo está siendo ahora Cienciano, y los bolivianos tuvieran que estar siempre en semifinales por esta supuesta ventaja.", manifestó.

¿En qué estadios jugaría la selección peruana por Eliminatorias al Mundial 2030?

El pasado mes de julio, Agustín Lozano anunció a través del canal de YouTube Bicolor+ que la selección peruana contará con tres sedes para las próximas eliminatorias: Lima, Cusco y Puno. Los escenarios elegidos serían el Estadio Nacional y Estadio Monumental (Lima), el Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) y los recintos de Juliaca y el de la Universidad Nacional del Altiplano por Puno.

Christian Cueva también rechazó que Perú juegue en altura

Las declaraciones de Solano coincidieron con lo dicho previamente por Christian Cueva. El popular 'Aladino' afirmó que los jugadores que conforman la 'Bicolor' no están acostumbrados a jugar en dichas condiciones, por tal motivo, consideró que llevar los partidos a dichas regiones podría ser contraproducente.

"Yo no comparto. Es una opción, pero que lo sea por distintas otras cosas, no porque quieres sacar ventaja o que vas a ganar, pero no hay seguridad de que vas a ganar allá. La idea es que nuestro fútbol y jugadores vayan creciendo, naturalmente. Yo, particularmente, no comparto porque si te das cuenta, la gran mayoría de los compañeros que están afuera, de los que jugamos en Lima, no somos nacidos en la sierra.", indicó para el programa de YouTube 'Nada que no se sepa'.